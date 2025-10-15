"Svi napuštaju BRIKS zbog američkih carina"

B92 pre 31 minuta
"Svi napuštaju BRIKS zbog američkih carina"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da su sve zemlje koje su želele da budu deo BRIKS-a odustale od tih ambicija zbog američkih carinskih tarifa.

"Rekao sam svima koji žele da budu u BRIKS-u da je to u redu, ali da ćemo mi uvesti tarife njihovim zemljama. Svi su istupili. Svi su odustali od BRIKS-a. BRIKS je napad na dolar i rekao sam 'ako želite da igrate tu igru, uvešću tarife na sve vaše proizvode koji ulaze u SAD'. Kazali su, kao što sam rekao, 'napuštamo BRIKS'... Više o tome ni ne pričaju...", rekao je Tramp u utorak na konferenciji za medije, a prenela je azijska novinska agencija ANI, pozivajući se
