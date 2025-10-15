Počinje primena mera olakšica u otplati kredita: Ko sve može da se prijavi, moguć i otpis duga

Mondo pre 52 minuta  |  Ivana Lazić
Počinje primena mera olakšica u otplati kredita: Ko sve može da se prijavi, moguć i otpis duga

Prema odluci Narodne banke Srbije, od 15. oktobra počinje primena mera olakšica za korisnike kredita koji imaju opravdane razloge za nemogućnost otplate.

Generalni direktor Sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga NBS Bojan Terzić kaže da nove mere omogućavaju građanima u teškim životnim situacijama, poput gubitka posla, bolesti ili porodičnih problema, da zatraže pomoć u otplati kredita. Banke su dužne da sarađuju sa klijentima i mogu, u zavisnosti od okolnosti, da odobre odlaganje, restrukturiranje ili čak delimičan otpis duga, tvrdi Terzić. Ističe da ove mere ne podrazumevaju automatsko povećanje kamata i
