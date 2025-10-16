Saobraćajci pojačavaju kontrolu: Poseban oprez na pešačkom prelazu!

Saobraćajna policija od danas, 16. do 20. oktobra sprovodiće pojačanu kontrole prekršaja kojima se ugrožava bezbednost pešaka.

Akcenat će biti kontrola brzine u zonama pešačkih prelaza, saopštio je MUP. "S obzirom na to da je od početka oktobra u saobraćajnim nezgodama u Srbiji poginulo čak sedam pešaka, apelujemo na vozače motornih vozila da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila, pre svega u zonama pešačkih prelaza", navodi se u saopštenju MUP-a. Iz MUP-a apeluju na pešake da preduzmu mere kako bi bili vidljiviji drugim učesnicima u saobraćaju, kao i da noću i u uslovima