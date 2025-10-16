Saobraćajci pojačavaju kontrolu: Poseban oprez na pešačkom prelazu!
B92 pre 53 minuta
Saobraćajna policija od danas, 16. do 20. oktobra sprovodiće pojačanu kontrole prekršaja kojima se ugrožava bezbednost pešaka.
Akcenat će biti kontrola brzine u zonama pešačkih prelaza, saopštio je MUP. "S obzirom na to da je od početka oktobra u saobraćajnim nezgodama u Srbiji poginulo čak sedam pešaka, apelujemo na vozače motornih vozila da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila, pre svega u zonama pešačkih prelaza", navodi se u saopštenju MUP-a. Iz MUP-a apeluju na pešake da preduzmu mere kako bi bili vidljiviji drugim učesnicima u saobraćaju, kao i da noću i u uslovima