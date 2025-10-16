Saobraćajci pojačavaju kontrolu: Poseban oprez na pešačkom prelazu!

B92 pre 53 minuta
Saobraćajci pojačavaju kontrolu: Poseban oprez na pešačkom prelazu!

Saobraćajna policija od danas, 16. do 20. oktobra sprovodiće pojačanu kontrole prekršaja kojima se ugrožava bezbednost pešaka.

Akcenat će biti kontrola brzine u zonama pešačkih prelaza, saopštio je MUP. "S obzirom na to da je od početka oktobra u saobraćajnim nezgodama u Srbiji poginulo čak sedam pešaka, apelujemo na vozače motornih vozila da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila, pre svega u zonama pešačkih prelaza", navodi se u saopštenju MUP-a. Iz MUP-a apeluju na pešake da preduzmu mere kako bi bili vidljiviji drugim učesnicima u saobraćaju, kao i da noću i u uslovima
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Pojačane kontrole saobraćaja od 16. Do 20. Oktobra – akcenat na zaštiti pešaka

Pojačane kontrole saobraćaja od 16. Do 20. Oktobra – akcenat na zaštiti pešaka

OK radio pre 27 minuta
Policija pojačano kontroliše saobraćaj oko pešačkih prelaza

Policija pojačano kontroliše saobraćaj oko pešačkih prelaza

Bujanovačke pre 53 minuta
Od 16. do 20. oktobra biće pojačane kontrole saobraćaja

Od 16. do 20. oktobra biće pojačane kontrole saobraćaja

Glas Zaječara pre 23 minuta
Pojačane kontrole širom Srbije: Policija na ulicama do 20. oktobra, na udaru vozači koji ne poštuju pešake

Pojačane kontrole širom Srbije: Policija na ulicama do 20. oktobra, na udaru vozači koji ne poštuju pešake

RINA pre 52 minuta
Pojačana kontrola saobraćaja u zonama pešačkih prelaza

Pojačana kontrola saobraćaja u zonama pešačkih prelaza

RTS pre 32 minuta
Policija pojačava kontrolu: Fokus na bezbednost pešaka, sedmoro stradalo od oktobra

Policija pojačava kontrolu: Fokus na bezbednost pešaka, sedmoro stradalo od oktobra

Serbian News Media pre 27 minuta
Pojačane mere saobraćajne policije u cilju veće bezbednosti pešaka

Pojačane mere saobraćajne policije u cilju veće bezbednosti pešaka

Plus online pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MUP

Društvo, najnovije vesti »

Marija Vasić: Oduzeli su mi slobodu ali ne i 23 generacije učenika Jovine gimnazije

Marija Vasić: Oduzeli su mi slobodu ali ne i 23 generacije učenika Jovine gimnazije

Beta pre 2 minuta
Evo kakvo nas vreme očekuje danas

Evo kakvo nas vreme očekuje danas

Jugmedia pre 2 minuta
Zaposlenima u redakciji Danasa stigle gnusne pretnje smrću: ANEM traži hitnu reakciju države

Zaposlenima u redakciji Danasa stigle gnusne pretnje smrću: ANEM traži hitnu reakciju države

Luftika pre 2 minuta
Crème de la Crowne Plaza – Sitni kolači za velike trenutke

Crème de la Crowne Plaza – Sitni kolači za velike trenutke

Alo pre 7 minuta
Srpski udžbenik nagrađen bronzanom medaljom na takmičenju za najbolji evropski udžbenik

Srpski udžbenik nagrađen bronzanom medaljom na takmičenju za najbolji evropski udžbenik

Telegraf pre 7 minuta