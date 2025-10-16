Pesme koje sam odabrao da me pripreme za smrt

Danas pre 5 sati  |  BBC News na srpskom
Pesme koje sam odabrao da me pripreme za smrt

Godinama je lokalni di-džej Dejv Gilmor u pabovima i klubovima puštao muziku za provod drugih ljudi.

Ali sada pravi jedinstvenu ličnu plejlistu – pesme koje su mu obeležile život i koje će mu pomoći u danima koji su mu preostali, jer ima neizlečivu bolest. Na spisku su November Rain i Sweet Child O’ Mine grupe Gans en’ rouzis (Guns N’ Roses), Apache benda Šedous (The Shadows), pesma koja je nadahnula Dejva da svira gitaru, i Comfortably Numb grupe Pink Flojd (Pink Floyd). Hit Hejzel O’Konor iz 1980. godine Will You? posvetio je njegovoj supruzi i majci njihovo
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Pesme koje sam odabrao da me pripreme za smrt

Pesme koje sam odabrao da me pripreme za smrt

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Najnovije vesti »

Siner protiv Đokovića u polufinalu egzibicionog turnira u Saudijskoj Arabiji

Siner protiv Đokovića u polufinalu egzibicionog turnira u Saudijskoj Arabiji

Danas pre 13 minuta
„Trajan mir između Izraela i Palestine, to smo već čuli – a rezultat je bio još više krvi“: Analiza dopisnika Gardijana…

„Trajan mir između Izraela i Palestine, to smo već čuli – a rezultat je bio još više krvi“: Analiza dopisnika Gardijana

Danas pre 23 minuta
Osumnjičeni za pokušaj otmice u Malom Zvečanu pušteni da se brane sa slobode

Osumnjičeni za pokušaj otmice u Malom Zvečanu pušteni da se brane sa slobode

Danas pre 3 minuta
Prestižno priznanje: Digitalni udžbenik iz Srbije među najboljima u Evropi: Bronza za "Osnove elektrotehnike 1"

Prestižno priznanje: Digitalni udžbenik iz Srbije među najboljima u Evropi: Bronza za "Osnove elektrotehnike 1"

Blic pre 18 minuta
Danijel (17) se utopio u reci: Vatrogasci ga tražili satima, oglasila se slomljena majka: "Ne znam kako ovo da preživim"

Danijel (17) se utopio u reci: Vatrogasci ga tražili satima, oglasila se slomljena majka: "Ne znam kako ovo da preživim"

Blic pre 3 minuta