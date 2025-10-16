Pesme koje sam odabrao da me pripreme za smrt

Godinama je lokalni di-džej Dejv Gilmor u pabovima i klubovima puštao muziku za provod drugih ljudi.

Ali sada pravi jedinstvenu ličnu plejlistu – pesme koje su mu obeležile život i koje će mu pomoći u danima koji su mu preostali, jer ima neizlečivu bolest. Na spisku su November Rain i Sweet Child O’ Mine grupe Gans en’ rouzis (Guns N’ Roses), Apache benda Šedous (The Shadows), pesma koja je nadahnula Dejva da svira gitaru, i Comfortably Numb grupe Pink Flojd (Pink Floyd). Hit Hejzel O’Konor iz 1980. godine Will You? posvetio je njegovoj supruzi i majci njihovo