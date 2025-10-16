Uhapšen bombaš iz Zrenjanina: Razbio izlog lokala i ubacio „kašikaru“ VIDEO

Nova pre 53 minuta  |  Autor: Miloš Ž. Lazić
Uhapšen bombaš iz Zrenjanina: Razbio izlog lokala i ubacio „kašikaru“ VIDEO
Policija u Zrenjaninu uhapsila je D. J. (35) oumnjičenog da je 19. septembra razbio izlog jednog lokala u tom gradu i ubacio ručnu bombu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su D. J. (35), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Policijske
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Uhapšen osumnjičen da je bacio bombu na ugostiteljski objekat u Zrenjaninu

Uhapšen osumnjičen da je bacio bombu na ugostiteljski objekat u Zrenjaninu

RTV pre 9 minuta
MUP: Uhapšen osumnjičeni za bacanja bombe u ugostiteljski lokal u Zrenjaninu

MUP: Uhapšen osumnjičeni za bacanja bombe u ugostiteljski lokal u Zrenjaninu

Novi magazin pre 8 minuta
Razbio staklo, pa ubacio bombu u lokal Uhapšen bombaš (35) iz Zrenjanina, policija mu u stanu pronašla i municiju

Razbio staklo, pa ubacio bombu u lokal Uhapšen bombaš (35) iz Zrenjanina, policija mu u stanu pronašla i municiju

Alo pre 9 minuta
MUP: Uhapšen osumnjičeni za bacanja bombe u ugostiteljski lokal u Zrenjaninu

MUP: Uhapšen osumnjičeni za bacanja bombe u ugostiteljski lokal u Zrenjaninu

N1 Info pre 33 minuta
MUP: Uhapšen osumnjičeni za bacanja bombe u ugostiteljski lokal u Zrenjaninu

MUP: Uhapšen osumnjičeni za bacanja bombe u ugostiteljski lokal u Zrenjaninu

Danas pre 20 minuta
Uhapšen zbog izazivanja opšte opasnosti

Uhapšen zbog izazivanja opšte opasnosti

I Love Zrenjanin pre 38 minuta
Uhapšen Subotičanin osumnjičen za prebijanje sugrađanina

Uhapšen Subotičanin osumnjičen za prebijanje sugrađanina

RTV pre 24 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ZrenjaninTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Vojvodina, najnovije vesti »

Uhapšen osumnjičen da je bacio bombu na ugostiteljski objekat u Zrenjaninu

Uhapšen osumnjičen da je bacio bombu na ugostiteljski objekat u Zrenjaninu

RTV pre 9 minuta
MUP: Uhapšen osumnjičeni za bacanja bombe u ugostiteljski lokal u Zrenjaninu

MUP: Uhapšen osumnjičeni za bacanja bombe u ugostiteljski lokal u Zrenjaninu

Novi magazin pre 8 minuta
Razbio staklo, pa ubacio bombu u lokal Uhapšen bombaš (35) iz Zrenjanina, policija mu u stanu pronašla i municiju

Razbio staklo, pa ubacio bombu u lokal Uhapšen bombaš (35) iz Zrenjanina, policija mu u stanu pronašla i municiju

Alo pre 9 minuta
MUP: Uhapšen osumnjičeni za bacanja bombe u ugostiteljski lokal u Zrenjaninu

MUP: Uhapšen osumnjičeni za bacanja bombe u ugostiteljski lokal u Zrenjaninu

N1 Info pre 33 minuta
Uhapšen zbog izazivanja opšte opasnosti

Uhapšen zbog izazivanja opšte opasnosti

I Love Zrenjanin pre 38 minuta