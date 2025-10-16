Uhapšen bombaš iz Zrenjanina: Razbio izlog lokala i ubacio „kašikaru“ VIDEO

Policija u Zrenjaninu uhapsila je D. J. (35) oumnjičenog da je 19. septembra razbio izlog jednog lokala u tom gradu i ubacio ručnu bombu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su D. J. (35), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Policijske