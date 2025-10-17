Pala krv na protestima u peruu Gen Z blokaderi prave haos po ulicama, i u Limi polivaju crvenu farbu

Alo pre 8 minuta
Pala krv na protestima u peruu Gen Z blokaderi prave haos po ulicama, i u Limi polivaju crvenu farbu

Predsednik Perua Hose Heri odbio je da podnese ostavku nakon što je tokom protesta koje predvode mladi iz "generacije Z" poginuo jedan demonstrant, dok je više od 100 osoba povređeno, uključujući najmanje 80 policajaca i 10 novinara, saopštile su jutros peruanske vlasti.

Heri, koji je preuzeo dužnost 10. oktobra kao sedmi predsednik zemlje u poslednjih deset godina, rekao je da ostaje posvećen "očuvanju stabilnosti zemlje", preneo je AP. Protesti, koji traju već mesec dana, počeli su zahtevima za veće plate i bolje penzije za mlade, ali su se proširili na šira pitanja kao što su borba protiv korupcije, rastući kriminal i nezadovoljstvo političkom elitom. Foto:AP Tužilaštvo je saopštilo da istražuje smrt 32-godišnjeg hip-hop
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Protesti "generacije Z" u Peruu: Jedna osoba poginula, više od 100 povređenih

Protesti "generacije Z" u Peruu: Jedna osoba poginula, više od 100 povređenih

RTV pre 38 minuta
Na velikim protestima u Peruu protiv predsednika jedna osoba ubijena, desetine povređene

Na velikim protestima u Peruu protiv predsednika jedna osoba ubijena, desetine povređene

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Hip hopTužilaštvokorupcija

Svet, najnovije vesti »

Kim Džong Un obećava jačanje veza sa Kinom u poruci predsedniku Siju

Kim Džong Un obećava jačanje veza sa Kinom u poruci predsedniku Siju

RTV pre 18 minuta
Kraj rata ili početak novog poglavlja? Zašto je baš sada postignuto primirje u Gazi i šta sledi

Kraj rata ili početak novog poglavlja? Zašto je baš sada postignuto primirje u Gazi i šta sledi

Nova pre 18 minuta
Zašto nemački neonacisti vole da nose „Lonsdale“ i otkud ljubav prema "New balance" patikama?

Zašto nemački neonacisti vole da nose „Lonsdale“ i otkud ljubav prema "New balance" patikama?

N1 Info pre 8 minuta
Marina Ivandić postaje profesionalna potpredsjednica Gradske skupštine

Marina Ivandić postaje profesionalna potpredsjednica Gradske skupštine

SEEbiz pre 13 minuta
Stigli razačarači, borbeni avioni i 6.500 vojnika; Amerikanci napali: Najmanje 27 mrtvih VIDEO

Stigli razačarači, borbeni avioni i 6.500 vojnika; Amerikanci napali: Najmanje 27 mrtvih VIDEO

B92 pre 3 minuta