Pala krv na protestima u peruu Gen Z blokaderi prave haos po ulicama, i u Limi polivaju crvenu farbu

Predsednik Perua Hose Heri odbio je da podnese ostavku nakon što je tokom protesta koje predvode mladi iz "generacije Z" poginuo jedan demonstrant, dok je više od 100 osoba povređeno, uključujući najmanje 80 policajaca i 10 novinara, saopštile su jutros peruanske vlasti.

Heri, koji je preuzeo dužnost 10. oktobra kao sedmi predsednik zemlje u poslednjih deset godina, rekao je da ostaje posvećen "očuvanju stabilnosti zemlje", preneo je AP. Protesti, koji traju već mesec dana, počeli su zahtevima za veće plate i bolje penzije za mlade, ali su se proširili na šira pitanja kao što su borba protiv korupcije, rastući kriminal i nezadovoljstvo političkom elitom. Foto:AP Tužilaštvo je saopštilo da istražuje smrt 32-godišnjeg hip-hop