Pucnjava u Beogradu na vodi? Uhapšen muškarac, kod sebe imao dve puške VIDEO

B92 pre 28 minuta
Pucnjava u Beogradu na vodi? Uhapšen muškarac, kod sebe imao dve puške VIDEO

Prema rečima očevidaca i stanara, u naselju Beograd na vodi, u blizini zgrade "Metropolitan", došlo je do pucnjave.

Prema pisanju medija, telo nepoznate osobe pronađeno je nešto pre ponoći na dečijem igralištu, a na Instagram stranici "moj_beo_grad" se navodi da se sumnja da je jedan muškarac ubijen. Takođe, pema nezvaničnim informacijama, a kako navode mediji, uhapšen je muškarac koji je kod sebe imao dve puške. Veliki broj policijskih patrola je na terenu.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Uhapšen muškarac, kod sebe imao dve puške: Prve fotografije haosa u Beogradu na vodi: Policija blokirala celo naselje (foto…

Uhapšen muškarac, kod sebe imao dve puške: Prve fotografije haosa u Beogradu na vodi: Policija blokirala celo naselje (foto, video)

Blic pre 23 minuta
Pucnjava u Beogradu: Uhapšen muškarac sa dve puške - prve slike i snimak

Pucnjava u Beogradu: Uhapšen muškarac sa dve puške - prve slike i snimak

Kurir pre 23 minuta
Ubistvo na dečjem igralištu u Beogradu na vodi! Telo muškarca ostalo da leži u lokvi krvi, uhapšen napadač sa dve puške

Ubistvo na dečjem igralištu u Beogradu na vodi! Telo muškarca ostalo da leži u lokvi krvi, uhapšen napadač sa dve puške

Alo pre 2 minuta
Telo ubijenog u lokvi krvi: Jeziva scena u Beogradu na vodi, uhapšen osumnjičeni, forenzičari traže tragove

Telo ubijenog u lokvi krvi: Jeziva scena u Beogradu na vodi, uhapšen osumnjičeni, forenzičari traže tragove

Telegraf pre 17 minuta
Pucnjava u Beogradu na vodi: Očevici tvrde da telo muškarca leži na betonu: Više patrola policije na licu mesta (foto)

Pucnjava u Beogradu na vodi: Očevici tvrde da telo muškarca leži na betonu: Više patrola policije na licu mesta (foto)

Blic pre 1 sat
Pucnjava u Beogradu na vodi: Očevici tvrde da telo muškarca leži na betonu: Više patrola policije na licu mesta (foto)

Pucnjava u Beogradu na vodi: Očevici tvrde da telo muškarca leži na betonu: Više patrola policije na licu mesta (foto)

Blic pre 1 sat
Jedna osoba upucana na dečjem igralištu u Beogradu na vodi! Uhapšen muškarac sa dve puške

Jedna osoba upucana na dečjem igralištu u Beogradu na vodi! Uhapšen muškarac sa dve puške

Alo pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Beograd na vodi

Beograd, najnovije vesti »

Uhapšen muškarac, kod sebe imao dve puške: Prve fotografije haosa u Beogradu na vodi: Policija blokirala celo naselje (foto…

Uhapšen muškarac, kod sebe imao dve puške: Prve fotografije haosa u Beogradu na vodi: Policija blokirala celo naselje (foto, video)

Blic pre 23 minuta
Pucnjava u Beogradu: Uhapšen muškarac sa dve puške - prve slike i snimak

Pucnjava u Beogradu: Uhapšen muškarac sa dve puške - prve slike i snimak

Kurir pre 23 minuta
Ubistvo na dečjem igralištu u Beogradu na vodi! Telo muškarca ostalo da leži u lokvi krvi, uhapšen napadač sa dve puške

Ubistvo na dečjem igralištu u Beogradu na vodi! Telo muškarca ostalo da leži u lokvi krvi, uhapšen napadač sa dve puške

Alo pre 2 minuta
Telo ubijenog u lokvi krvi: Jeziva scena u Beogradu na vodi, uhapšen osumnjičeni, forenzičari traže tragove

Telo ubijenog u lokvi krvi: Jeziva scena u Beogradu na vodi, uhapšen osumnjičeni, forenzičari traže tragove

Telegraf pre 17 minuta
Pucnjava u Beogradu na vodi: Očevici tvrde da telo muškarca leži na betonu: Više patrola policije na licu mesta (foto)

Pucnjava u Beogradu na vodi: Očevici tvrde da telo muškarca leži na betonu: Više patrola policije na licu mesta (foto)

Blic pre 1 sat