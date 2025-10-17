Pucnjava u Beogradu na vodi? Uhapšen muškarac, kod sebe imao dve puške VIDEO

Prema rečima očevidaca i stanara, u naselju Beograd na vodi, u blizini zgrade "Metropolitan", došlo je do pucnjave.

Prema pisanju medija, telo nepoznate osobe pronađeno je nešto pre ponoći na dečijem igralištu, a na Instagram stranici "moj_beo_grad" se navodi da se sumnja da je jedan muškarac ubijen. Takođe, pema nezvaničnim informacijama, a kako navode mediji, uhapšen je muškarac koji je kod sebe imao dve puške. Veliki broj policijskih patrola je na terenu.