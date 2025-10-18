Tramp se sastaje sa Kim Džong Unom?

Zvaničnici iz okruženja predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa razmatraju mogućnost da tokom njegovog putovanja u Aziju narednog meseca bude organizovan sastanak sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom.

Kako je preneo CNN, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, iako su razgovori o toj ideji vođeni privatno, mnogi u Trampovom timu su "skeptični" da bi do sastanka zaista moglo da dođe. Prema navodima izvora, još nije započeto konkretno planiranje takvog susreta, a između Vašingtona i Pjongjanga trenutno nema direktne komunikacije. Bela kuća se, kako je navedeno, umesto toga fokusira na pripreme sastanka Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga. Tramp je