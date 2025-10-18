Tramp se sastaje sa Kim Džong Unom?

B92 pre 59 minuta
Tramp se sastaje sa Kim Džong Unom?

Zvaničnici iz okruženja predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa razmatraju mogućnost da tokom njegovog putovanja u Aziju narednog meseca bude organizovan sastanak sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom.

Kako je preneo CNN, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, iako su razgovori o toj ideji vođeni privatno, mnogi u Trampovom timu su "skeptični" da bi do sastanka zaista moglo da dođe. Prema navodima izvora, još nije započeto konkretno planiranje takvog susreta, a između Vašingtona i Pjongjanga trenutno nema direktne komunikacije. Bela kuća se, kako je navedeno, umesto toga fokusira na pripreme sastanka Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga. Tramp je
