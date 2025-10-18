Željko je čekao ovaj otkaz, NBA centar je slobodan: Da li je ovo rešenje za Partizan u reketu?

Mondo pre 1 sat  |  Nikola Lalović
Željko je čekao ovaj otkaz, NBA centar je slobodan: Da li je ovo rešenje za Partizan u reketu?
Mo Bamba je slobodan igrač. Centar koji je dugo pominjan kao potencijalno pojačanje Partizana sada je dobio otkaz u Juti i na početku nove NBA sezone nema klub. Nakon što su odigrani poslednji predsezonski mečevi Juta je odlučila da im ne treba i raskinuli su saradnju sa njim. Bamba ima 27 godina, a u NBA ligi je od 2018. godine kada je draftovan kao šesti pik. Tada je igrao za Orlando, a zatim je bio igrač Los Anđeles Lejkersa, Filadelfije, Los Anđeles Klipersa i
