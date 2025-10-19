uživo RAT U UKRAJINI Zelenski rekao Trampu da je spreman da se pridruži sastanku sa Putinom u Budimpešti

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
uživo RAT U UKRAJINI Zelenski rekao Trampu da je spreman da se pridruži sastanku sa Putinom u Budimpešti

Rat u Ukrajini traje 1.333 dana i ništa ne nagoveštava da je kraj blizu, s obzirom da je i dalje reč o nabavci sve smrtonosnijeg oružja na obe strane.

Dok Zelenski u Vašingtonu vidi priliku za nabavku raketa Tomahavk koje su još uvek pod znakom pitanja, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, Dmitrij Medvedev, kaže da su na poligonu Kapustin Jar testirani napredni ruski sistemi naoružanja. Evropski lideri nastavljaju sa paketom mera podrške Ukrajini, pa tako poljski premijer Donald Tusk piše na platformi X da je nakon razgovora Volodimira Zelenskog u Beloj kući i sa evropskim saveznicima, sasvim jasno da
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Putinova ponuda na stolu! Evo šta predsednik Rusije traži kako bi se okončao rat u Ukrajini!

Putinova ponuda na stolu! Evo šta predsednik Rusije traži kako bi se okončao rat u Ukrajini!

Kurir pre 46 minuta
Piloti dronova objavili snimak – oštećen ruski "solncepek"; Rusi pogodili ukrajinske vozove s vojnom opremom

Piloti dronova objavili snimak – oštećen ruski "solncepek"; Rusi pogodili ukrajinske vozove s vojnom opremom

RTS pre 1 sat
Uživo Zelenski se još Nada tomahavku, dok Rusi bacaju prvu navođenu vazdušnu bombu na harkov!

Uživo Zelenski se još Nada tomahavku, dok Rusi bacaju prvu navođenu vazdušnu bombu na harkov!

Alo pre 4 sati
Moskva vešto namamila NATO u zapadnu Ukrajinu pa udarila na njegovu infrastrukturu

Moskva vešto namamila NATO u zapadnu Ukrajinu pa udarila na njegovu infrastrukturu

Politika pre 4 sati
UKRAJINSKA KRIZA: Piloti dronova objavili snimak kako su oštetili ruski "solncepek"; Rusi pogodili ukrajinske vozove s vojnom…

UKRAJINSKA KRIZA: Piloti dronova objavili snimak kako su oštetili ruski "solncepek"; Rusi pogodili ukrajinske vozove s vojnom opremom

RTV pre 5 sati
Otkriven novi Putinov uslov za kraj rata?

Otkriven novi Putinov uslov za kraj rata?

Vesti online pre 6 sati
Vašington post: Putin od Trampa zahtevao da Kijev preda potpunu kontrolu nad Donjeckom

Vašington post: Putin od Trampa zahtevao da Kijev preda potpunu kontrolu nad Donjeckom

NIN pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinSavet bezbednostiDmitrij MedvedevUkrajinaVašingtonDimitrij MedvedevBela kućaRusijaBudimpeštaDonald TrampHarkovRat u Ukrajinivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Izrael zaustavio humanitarnu pomoć za Gazu do daljnjeg

Izrael zaustavio humanitarnu pomoć za Gazu do daljnjeg

Danas pre 7 minuta
Da li su kineski špijunski sateliti spas za rusku posrnulu svemirsku obaveštajnu službu?

Da li su kineski špijunski sateliti spas za rusku posrnulu svemirsku obaveštajnu službu?

Danas pre 52 minuta
Francuski zvaničnici: Pronađen ukradeni komad nakita iz Luvra, verovatno je ispao pljačkašima

Francuski zvaničnici: Pronađen ukradeni komad nakita iz Luvra, verovatno je ispao pljačkašima

Danas pre 57 minuta
Izrael i Hamas se međusobno optužuju za kršenje primirja, nastradalo devet Palestinaca

Izrael i Hamas se međusobno optužuju za kršenje primirja, nastradalo devet Palestinaca

BBC News pre 7 minuta
Tramp: Kijev će sigurno izgubiti neke teritorije

Tramp: Kijev će sigurno izgubiti neke teritorije

Sputnik pre 57 minuta