Podela plena u komšijskom duelu

Rukometaši Radničkog su u utakmici 6. kola Arkus lige na gostovanju na vrućem terenu u Aranđelovcu remizirali sa ekipom Šamota 65 rezultatom 26:26, poluvreme 15:15.

Nakon nekompletnog kola, Kragujevčani se nalaze na petom mestu sa 8 osvojenih bodova. Ekipa domaćina je odlično započela prvenstvo i znalo se da će Kragujevčani imati vraški težak zadatak na uvek neugodnom terenu u Aranđelovcu. Meč je počeo izjednačeno, ekipe su se smenjivale u minimalnom vođstvu, gde nijedna nije uspevala da ostvari značajniju prednost. Takvu igru smo gledali sve do 25. minuta kada gosti iz srca Šumadije prvi put dolaze do dva gola prednosti