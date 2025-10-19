Podela plena u komšijskom duelu

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Jovanka Nikolić
Podela plena u komšijskom duelu

Rukometaši Radničkog su u utakmici 6. kola Arkus lige na gostovanju na vrućem terenu u Aranđelovcu remizirali sa ekipom Šamota 65 rezultatom 26:26, poluvreme 15:15.

Nakon nekompletnog kola, Kragujevčani se nalaze na petom mestu sa 8 osvojenih bodova. Ekipa domaćina je odlično započela prvenstvo i znalo se da će Kragujevčani imati vraški težak zadatak na uvek neugodnom terenu u Aranđelovcu. Meč je počeo izjednačeno, ekipe su se smenjivale u minimalnom vođstvu, gde nijedna nije uspevala da ostvari značajniju prednost. Takvu igru smo gledali sve do 25. minuta kada gosti iz srca Šumadije prvi put dolaze do dva gola prednosti
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

Radnički furioznim drugim delom do novih bodova

Radnički furioznim drugim delom do novih bodova

Glas Šumadije pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometŠumadijaKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Vlasnik luna parka kod Muzeja 21. Oktobar vozio meštane Male Krsne da promene prebivalište pred izbore?

Vlasnik luna parka kod Muzeja 21. Oktobar vozio meštane Male Krsne da promene prebivalište pred izbore?

Glas Šumadije pre 11 minuta
Do boljeg budžeta kroz javne rasprave

Do boljeg budžeta kroz javne rasprave

Zoom UE pre 11 minuta
Uspeh Rvačkog kluba Radnički na međunarodnom turniru

Uspeh Rvačkog kluba Radnički na međunarodnom turniru

Glas Šumadije pre 11 minuta
Aleksandra Kostadinović pobednica jesenjeg Fruškogorskog maratona na 10 km!

Aleksandra Kostadinović pobednica jesenjeg Fruškogorskog maratona na 10 km!

Ozon pre 6 minuta
Danas pretežno sunčano, najviše do 18 stepeni

Danas pretežno sunčano, najviše do 18 stepeni

RTV pre 56 minuta