Fk Radnički 1923 poražen u Novom Sadu

Fudbaleri Radničkog 1923 iz Kragujevca doživeli su poraz u 12. kolu Superlige Srbije, gde je Vojvodina na svom terenu slavila ubedljivim rezultatom 4:1.

Prvo poluvreme proteklo je u ravnopravnoj igri, a mreže su se tresle po jednom na obe strane. Novosađani su poveli u 37. minutu golom Dragana Kokonovića, dok je samo nekoliko minuta kasnije, u 43. minutu, Luej Ben Hasin poravnao rezultat na 1:1. U nastavku meča domaći tim je zaigrao znatno agresivnije i preuzeo inicijativu. Milutin Vidosavljević je sa dva precizna udarca u 63. i 76. minutu doneo značajnu prednost Vojvodini, a konačnih 4:1 postavio je Džon Meri u