Radnički savladao Mladi radnik i vratio samopouzdanje pred nastavak sezone

InfoKG pre 20 minuta  |  InfoKG
Radnički savladao Mladi radnik i vratio samopouzdanje pred nastavak sezone

Rukometašice Radničkog su u susretu 5. kola Super B rukometne lige savladale na svom parketu ekipu Mladog radnika iz Radinca rezultatom 28:25, poluvreme 13:12 i tako dobrom partijom i trijumfom povratile samopouzdanje pred nastavak šampionata.

Nakon nekompletnog kola, Kragujevčanke se nalaze na četvrtom mestu sa osvojenih šest bodova. Duel sa uvek neugodnom ekipom Mladog radnika, domaće rukometašice su odlično započele i u 8. minutu došle do solidne prednosti (4:1). Prenule su se gošće, smanjile na 4:3 no Kragujevčanke su veliki nalet krunisale najvećim vođstvom do tada (7:3, 15. min). Nakon rezultata 8:4, prednost domaćih je bila u blagom padu, no i dalje su imale kontrolu nad utakmicom. Da umeju da
Otvori na infokg.rs

Povezane vesti »

PRVA RADOST SEZONE! Košarkaši Novog Pazara savladali IBC

PRVA RADOST SEZONE! Košarkaši Novog Pazara savladali IBC

Sandžak haber pre 1 sat
Prva radost sezone! Košarkaši Novog Pazara savladali IBC

Prva radost sezone! Košarkaši Novog Pazara savladali IBC

IndeksOnline pre 2 sata
Prvenac košarkaša Zdravlja

Prvenac košarkaša Zdravlja

Jug press pre 3 sata
Rukometaši Dubočice slavili u Kaću

Rukometaši Dubočice slavili u Kaću

Jug press pre 3 sata
Uzbudljiva završnica u Aranđelovcu: Radnički i Šamot podelili bodove

Uzbudljiva završnica u Aranđelovcu: Radnički i Šamot podelili bodove

InfoKG pre 3 sata
Fk Radnički 1923 poražen u Novom Sadu

Fk Radnički 1923 poražen u Novom Sadu

iKragujevac pre 3 sata
Podela plena u komšijskom duelu

Podela plena u komšijskom duelu

Glas Šumadije pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Rukomet

Regioni, najnovije vesti »

Dragan Bošković: U mojoj poemi ukinuti su vreme i prostor

Dragan Bošković: U mojoj poemi ukinuti su vreme i prostor

Glas Šumadije pre 35 minuta
Gimnastički klub “Kolut” iz Leskovca zablistao na drugom regionalnom takmičenju

Gimnastički klub “Kolut” iz Leskovca zablistao na drugom regionalnom takmičenju

Jugmedia pre 11 minuta
Potpuna obustava saobraćaja svake nedelje na ovoj deonici: Jako važna informacija za sve vozače, izvode se radovi na putu…

Potpuna obustava saobraćaja svake nedelje na ovoj deonici: Jako važna informacija za sve vozače, izvode se radovi na putu Požega - Ivanjica

RINA pre 0 minuta
Saopštenje policije o udesu na putu Mrčajevci – Kragujevac

Saopštenje policije o udesu na putu Mrčajevci – Kragujevac

Ozon press pre 16 minuta
Miloš Milić novi autor emisije Kvaka23, napustio Euronews Srbija

Miloš Milić novi autor emisije Kvaka23, napustio Euronews Srbija

Ozon press pre 16 minuta