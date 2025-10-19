Radnički savladao Mladi radnik i vratio samopouzdanje pred nastavak sezone

Rukometašice Radničkog su u susretu 5. kola Super B rukometne lige savladale na svom parketu ekipu Mladog radnika iz Radinca rezultatom 28:25, poluvreme 13:12 i tako dobrom partijom i trijumfom povratile samopouzdanje pred nastavak šampionata.

Nakon nekompletnog kola, Kragujevčanke se nalaze na četvrtom mestu sa osvojenih šest bodova. Duel sa uvek neugodnom ekipom Mladog radnika, domaće rukometašice su odlično započele i u 8. minutu došle do solidne prednosti (4:1). Prenule su se gošće, smanjile na 4:3 no Kragujevčanke su veliki nalet krunisale najvećim vođstvom do tada (7:3, 15. min). Nakon rezultata 8:4, prednost domaćih je bila u blagom padu, no i dalje su imale kontrolu nad utakmicom. Da umeju da