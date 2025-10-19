Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 20. do 26. oktobra)

Pressek pre 2 sata  |  pressek, foto: M.O.
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 20. do 26. oktobra)

Početkom sledeće sedmice u Srbiji vreme će biti pretežno sunčano i suvo.

Do utorka će ujutru biti hladno uz slab prizemni, a u ponedeljak i slab mraz na dva metra visine. Tokom dana će biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Od ponedeljka se očekuje i postepeno toplije vreme tokom dana uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području i u planinskim predelima. U drugoj polovini naredne sedmice povećanje oblačnosti tako da se ponegde očekuje i kiša. U Kragujevcu i Šumadiji naredne sedmice očekuje se umereno oblačno vreme,
ŠumadijaKragujevacVremenska prognoza

