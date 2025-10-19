Netanijahu optužio Hamas za kršenje primirja

Vesti online pre 19 minuta  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Netanijahu optužio Hamas za kršenje primirja

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu naredio je vojsci da preduzme odlučne mere protiv ekstremista u Gazi nakon incidenta sa pucnjavom u južnom delu enklave, saopštio je kabinet premijera.

„Nakon što je Hamas prekršio primirje, premijer Netanijahu održao je konsultacije sa ministrom odbrane Izraelom Kacom i rukovodiocima bezbednosnih struktura i naredio da se preduzmu odlučne mere protiv terorističkih objekata u Pojasu Gaze“, navodi se u saopštenju. U nedelju ujutru izraelske vazduhoplovne snage gađale su Rafu, u južnom delu Pojasa Gaze, nakon što je Tel Aviv optužio Hamas da je prekršio primirje.
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Izrael opet napada Gazu, tvrde da je Hamas prekršio primirje

Izrael opet napada Gazu, tvrde da je Hamas prekršio primirje

Vreme pre 48 minuta
Hamas napao izraelske snage na jugu Gaze, IDF odgovorio vazdušnim udarima

Hamas napao izraelske snage na jugu Gaze, IDF odgovorio vazdušnim udarima

NIN pre 54 minuta
Netanjahu tvrdi da je Hamas prekršio primirje, naredio napad na Gazu

Netanjahu tvrdi da je Hamas prekršio primirje, naredio napad na Gazu

Novi magazin pre 34 minuta
Netanjahu odobrio nastavak bombardovanja Gaze: Naredio vojsci da preduzme "neophodne mere"d

Netanjahu odobrio nastavak bombardovanja Gaze: Naredio vojsci da preduzme "neophodne mere"d

Večernje novosti pre 14 minuta
Netanjahu tvrdi da je Hamas prekršio primirje, naredio napad na Gazu

Netanjahu tvrdi da je Hamas prekršio primirje, naredio napad na Gazu

N1 Info pre 1 sat
Netanijahu optužio Hamas za kršenje primirja i naložio vojsci da preduzme odlučne mere u Gazi

Netanijahu optužio Hamas za kršenje primirja i naložio vojsci da preduzme odlučne mere u Gazi

Sputnik pre 1 sat
Rat ponovo bukti; Gaza gori, Netanjahu naredio osvetu

Rat ponovo bukti; Gaza gori, Netanjahu naredio osvetu

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasTel AvivvestisvetGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Dati: Pronađen jedan komad ukradenog nakita iz Luvra; BFM: Reč o kruni carice Eugenije

Dati: Pronađen jedan komad ukradenog nakita iz Luvra; BFM: Reč o kruni carice Eugenije

RTV pre 14 minuta
Pronađen ukradeni komad nakita iz Luvra – verovatno je ispao pljačkašima

Pronađen ukradeni komad nakita iz Luvra – verovatno je ispao pljačkašima

Nova pre 49 minuta
Kod Louvrea pronađen jedan od ukradenih dragulja, objavljeni novi detalji pljačke

Kod Louvrea pronađen jedan od ukradenih dragulja, objavljeni novi detalji pljačke

SEEbiz pre 9 minuta
Izrael opet napada Gazu, tvrde da je Hamas prekršio primirje

Izrael opet napada Gazu, tvrde da je Hamas prekršio primirje

Vreme pre 48 minuta
Tramp: Predsednik Kolumbije je vođa ilegalne trgovine drogom - obustavljamo sve subvencije toj zemlji

Tramp: Predsednik Kolumbije je vođa ilegalne trgovine drogom - obustavljamo sve subvencije toj zemlji

Sputnik pre 4 minuta