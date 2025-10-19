Netanijahu optužio Hamas za kršenje primirja

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu naredio je vojsci da preduzme odlučne mere protiv ekstremista u Gazi nakon incidenta sa pucnjavom u južnom delu enklave, saopštio je kabinet premijera.

„Nakon što je Hamas prekršio primirje, premijer Netanijahu održao je konsultacije sa ministrom odbrane Izraelom Kacom i rukovodiocima bezbednosnih struktura i naredio da se preduzmu odlučne mere protiv terorističkih objekata u Pojasu Gaze“, navodi se u saopštenju. U nedelju ujutru izraelske vazduhoplovne snage gađale su Rafu, u južnom delu Pojasa Gaze, nakon što je Tel Aviv optužio Hamas da je prekršio primirje.