Zelenski: Ukrajina spremna za sastanak u Budimpešti ako bude pozvana

Pravda pre 2 sata  |  RT
Zelenski: Ukrajina spremna za sastanak u Budimpešti ako bude pozvana

Vladimir Zelenski izjavio je da smatra da je Ukrajina danas blizu okončanja borbenih dejstava.

„To ne znači da će se (sukob) definitivno završiti“, ocenio je on u razgovoru sa novinarima. „Predsednik SAD je mnogo postigao na Bliskom istoku i na tom talasu želi da okonča sukob između Rusije i Ukrajine“, primetio je Zelenski. U tom kontekstu, pomenuo je i mogući sastanak ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa u Budimpešti, izrazivši želju da učestvuje u takvom sastanku, ali je odmah počeo da postavlja uslove – da će pristati na
