Dobili prvu ženu u istoriji: Berza "eksplodirala"
B92 pre 30 minuta
Japansko berzansko tržište dostiglo je rekordan nivo, nakon što je Sanae Takaiči izabrala za prvu premijerku u istoriji Japana.
Takaiči je dobila 237 glasova u donjem domu parlamenta od ukupno 465 poslanika. To joj je obezbedilo mesto 104. premijera Japana, zahvaljujući koalicionom dogovoru između vladajuće Liberalno-demokratske partije (LDP) i desničarske partije Japan Innovation. Kasnije je potvrđena i u gornjem domu i svečano položila zakletvu u utorak, prenosi Independent. Njena pobeda predstavlja istorijski proboj za žene u japanskoj politici, kojom i dalje dominiraju muškarci, ali