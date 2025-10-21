Dobili prvu ženu u istoriji: Berza "eksplodirala"

B92 pre 30 minuta
Dobili prvu ženu u istoriji: Berza "eksplodirala"

Japansko berzansko tržište dostiglo je rekordan nivo, nakon što je Sanae Takaiči izabrala za prvu premijerku u istoriji Japana.

Takaiči je dobila 237 glasova u donjem domu parlamenta od ukupno 465 poslanika. To joj je obezbedilo mesto 104. premijera Japana, zahvaljujući koalicionom dogovoru između vladajuće Liberalno-demokratske partije (LDP) i desničarske partije Japan Innovation. Kasnije je potvrđena i u gornjem domu i svečano položila zakletvu u utorak, prenosi Independent. Njena pobeda predstavlja istorijski proboj za žene u japanskoj politici, kojom i dalje dominiraju muškarci, ali
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

"Gvozdena dama" i nekadašnja bubnjarka u hevi metal bendu: Šta se krije iza "maske" prve premijerke Japana

"Gvozdena dama" i nekadašnja bubnjarka u hevi metal bendu: Šta se krije iza "maske" prve premijerke Japana

Euronews pre 1 sat
Japanska "gvozdena lejdi" – šta će izbor Sanae Takaiči doneti Zemlji izlazećeg sunca

Japanska "gvozdena lejdi" – šta će izbor Sanae Takaiči doneti Zemlji izlazećeg sunca

RTS pre 1 sat
Berza "srdačno pozdravila" izbor prve premijerke Japana, indeksi rekordni! Već najavila paket ekonomskih olakšica do decembra…

Berza "srdačno pozdravila" izbor prve premijerke Japana, indeksi rekordni! Već najavila paket ekonomskih olakšica do decembra

Blic pre 4 sati
Japan dobio prvu ženu na premijerskoj poziciji, berze rekordno porasle

Japan dobio prvu ženu na premijerskoj poziciji, berze rekordno porasle

Biznis.rs pre 8 sati
Ursula fon der Lajen: Nova premijerka Japana stvara istoriju

Ursula fon der Lajen: Nova premijerka Japana stvara istoriju

Beta pre 9 sati
Sanae Takaiči postala premijerka Japana, prva žena na toj funkciji

Sanae Takaiči postala premijerka Japana, prva žena na toj funkciji

RTS pre 8 sati
Sanae Takaići nova premijerka Japana, prva žena na toj funkciji

Sanae Takaići nova premijerka Japana, prva žena na toj funkciji

NIN pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

LDPLiberalno demokratska partijaBerzaIndependentJapan

Svet, najnovije vesti »

Nadmašili blokadu iz mandata Bila Klintona: Zašto Tramp, „svetski majstor dogovora“, ne obraća pažnju na zastoj svoje vlade?…

Nadmašili blokadu iz mandata Bila Klintona: Zašto Tramp, „svetski majstor dogovora“, ne obraća pažnju na zastoj svoje vlade?

Danas pre 10 minuta
Reporter Danasa u ukrajinskom Umanju na proslavi jevrejske Nove godine: Tokom Roš Hašane u grad mogu ući hodočasnici i vrlo…

Reporter Danasa u ukrajinskom Umanju na proslavi jevrejske Nove godine: Tokom Roš Hašane u grad mogu ući hodočasnici i vrlo mali broj akreditovanih novinara (FOTO)

Danas pre 1 sat
Od blata do zlata, preko kokaina: Ovo su albanska braća koja su preplavila Evropu drogom: Otišla u Britaniju da traže azil, pa…

Od blata do zlata, preko kokaina: Ovo su albanska braća koja su preplavila Evropu drogom: Otišla u Britaniju da traže azil, pa razvili biznis vredan 335 miliona funti

Blic pre 1 sat
Dronovi intenzivno menjaju moderno ratovanje na ukrajinskim bojištima: Kako je robot pomogao Kijevu da povrati strateški…

Dronovi intenzivno menjaju moderno ratovanje na ukrajinskim bojištima: Kako je robot pomogao Kijevu da povrati strateški položaj u Harkovskoj oblasti

Danas pre 2 sata
Luvr procenio vrenost izgubljenih eksponata na 88 miliona evra

Luvr procenio vrenost izgubljenih eksponata na 88 miliona evra

N1 Info pre 15 minuta