Mađarska: Lokalizovan požar u glavnoj rafineriji nafte

Beta pre 1 sat

 U glavnoj mađarskoj rafineriji nafte izbio je požar koji su vatrogasci stavili pod kontrolu, saopštile su danas tamošnje vlasti i kompanija MOL.

Požar je izbio sinoć u pogonu za preradu sirove nafte Dunav južno od Budimpešte, saopštio je danas MOL, a nije poznato da li ima povređenih.

Uzrok incidenta se i dalje istražuje, a MOL je saopštio da jedinice rafinerije koje nisu pogođene požarom ponovo rade.

Ma reggel egyeztettem a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel. Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A...Posted by Orbán Viktor on Monday, October 20, 2025

Kompanija je dodala da će se fokusirati na obezbeđivanje domaćih zaliha goriva i da razmatra da li da koristi državne rezerve.

Premijer Viktor Orban izjavio je danas da je razgovarao sa zvaničnicima MOL i ministrom unutrašnjih poslova o požaru.

"Snabdevanje gorivom u Mađarskoj je bezbedno", napisao je Orban na društvenim mrežama.

Vlasti su saopštile da se kvalitet vazduha oko rafinerije stalno prati i da nije bilo očitavanja iznad zdravih granica.

(Beta, 21.10.2025)

