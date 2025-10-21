U samo 24 sata planule MOL-ova i Lukoilova rafinerija

U samo 24 sata planule MOL-ova i Lukoilova rafinerija

BUDIMPEŠTA - Mađarska naftna i plinska kompanija MOL objavila je danas da postupno ponovno pokreće pogone u svojoj rafineriji Dunav koji nisu pogođeni požarom što je izbio noćas. Vatrogasne ekipe i dalje se nalaze na lokaciji, piše Reuters.

Iz kompanije su priopćili da je požar stavljen pod kontrolu te da se radi na osiguranju područja. U tijeku je istraga o uzroku i procjena nastale štete. Srećom, nije bilo ozlijeđenih osoba. Svjedoci su mađarskim medijima rekli da su prije požara čuli eksploziju. Rafinerija Dunav jedno je od najvažnijih postrojenja za preradu nafte u Mađarskoj. Posljednji sličan incident zabilježen je u srpnju ove godine, kada se iz postrojenja dizao crni dim zbog kvara na
