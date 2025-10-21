Mol grupa otkriva istinu o požaru: Nema spoljnog uticaja i povređenih

Mađarska MOL grupa demantovala je dezinformacije o požaru u svojoj rafineriji na Dunavu, naglašavajući da nema povređenih, spoljnog uticaja, i da je snabdevanje gorivom zemlje sigurno. Vatrogasci i nadležni nadziru situaciju i kvalitet vazduha.

Mađarska MOL grupa danas je demantovala neproverene tvrdnje koje su se pojavile na društvenim mrežama i u pojedinim medijima, a koje se tiču požara u njihovoj rafineriji u Mađarskoj. Grupa je naglasila da u incidentu nije bilo nikakvog spoljnog uticaja. Prema zvaničnom saopštenju, požar je izbio u postrojenju AV3 Rafinerije Dunav u ponedeljak uveče. Vatrogasne ekipe uspešno su lokalizovale vatru, a trenutno rade na obezbeđivanju pogođenog prostora. U saopštenju se