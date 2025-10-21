Mol grupa otkriva istinu o požaru: Nema spoljnog uticaja i povređenih

Alo pre 2 sata
Mol grupa otkriva istinu o požaru: Nema spoljnog uticaja i povređenih

Mađarska MOL grupa demantovala je dezinformacije o požaru u svojoj rafineriji na Dunavu, naglašavajući da nema povređenih, spoljnog uticaja, i da je snabdevanje gorivom zemlje sigurno. Vatrogasci i nadležni nadziru situaciju i kvalitet vazduha.

Mađarska MOL grupa danas je demantovala neproverene tvrdnje koje su se pojavile na društvenim mrežama i u pojedinim medijima, a koje se tiču požara u njihovoj rafineriji u Mađarskoj. Grupa je naglasila da u incidentu nije bilo nikakvog spoljnog uticaja. Prema zvaničnom saopštenju, požar je izbio u postrojenju AV3 Rafinerije Dunav u ponedeljak uveče. Vatrogasne ekipe uspešno su lokalizovale vatru, a trenutno rade na obezbeđivanju pogođenog prostora. U saopštenju se
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Zbog požara MOL-ovoj rafineriji nafte u Mađarskoj moguće posledice po Srbiju

Zbog požara MOL-ovoj rafineriji nafte u Mađarskoj moguće posledice po Srbiju

Slobodna Evropa pre 12 minuta
U dve zemlje NATO-a odjeknule eksplozije na rafinerijama nafte /video/

U dve zemlje NATO-a odjeknule eksplozije na rafinerijama nafte /video/

Sputnik pre 2 sata
MOL grupa: Nije bilo spoljnog uticaja na požar u našoj rafineriji u Mađarskoj

MOL grupa: Nije bilo spoljnog uticaja na požar u našoj rafineriji u Mađarskoj

Euronews pre 2 sata
MOL grupa: Nije bilo spoljnog uticaja na požar u našoj rafineriji u Mađarskoj

MOL grupa: Nije bilo spoljnog uticaja na požar u našoj rafineriji u Mađarskoj

B92 pre 2 sata
Požar u rafineriji nije izazvan napadom

Požar u rafineriji nije izazvan napadom

Politika pre 1 sat
Oglasila se MOL grupa: Nije bilo spoljnog uticaja na požar u našoj rafineriji u Mađarskoj

Oglasila se MOL grupa: Nije bilo spoljnog uticaja na požar u našoj rafineriji u Mađarskoj

Telegraf pre 2 sata
Požar u najvećoj rafineriji nafte u Mađarskoj: Moguće posledice po snabdevanje Srbije

Požar u najvećoj rafineriji nafte u Mađarskoj: Moguće posledice po snabdevanje Srbije

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

DunavpožarMađarska

Svet, najnovije vesti »

Pripreme za samit Putin-Tramp - stavljene na pauzu?

Pripreme za samit Putin-Tramp - stavljene na pauzu?

Sputnik pre 12 minuta
Grčka vlada hoće da zabrani demonstriranje kod Groba neznanog junaka ispred parlamenta u Atini

Grčka vlada hoće da zabrani demonstriranje kod Groba neznanog junaka ispred parlamenta u Atini

N1 Info pre 12 minuta
Nije poznat termin mogućeg sastanka Putina i Trampa

Nije poznat termin mogućeg sastanka Putina i Trampa

N1 Info pre 2 minuta
Kakva je uloga arapskih sila u oblikovanju posleratne Gaze?

Kakva je uloga arapskih sila u oblikovanju posleratne Gaze?

N1 Info pre 12 minuta
Zbog požara MOL-ovoj rafineriji nafte u Mađarskoj moguće posledice po Srbiju

Zbog požara MOL-ovoj rafineriji nafte u Mađarskoj moguće posledice po Srbiju

Slobodna Evropa pre 12 minuta