U dve zemlje NATO-a odjeknule eksplozije na rafinerijama nafte /video/

U dve zemlje NATO-a odjeknule eksplozije na rafinerijama nafte /video/

Na rafinerijama u Mađarskoj i Rumuniji 21. oktobra dogodile su se eksplozije, prenosi „Komersant“.

Eksplozija na mađarskoj rafineriji, koja se smatra najvećom i najmodernijom u zemlji, lokalizovana je zahvaljujući angažovanju 17 vatrogasnih jedinica. U međuvremenu, mađarska MOL grupa demantovala je, kako je saopštila, neproverene infromacije koje se šire društvenim mrežama i pojedinim medijima o požaru u njenoj rafineriji u Mađarskoj i istakla da nije bilo nikakvog spoljnog uticaja na požar. Prema zvaničnom saopštenju grupacije, u ponedeljak uveče izbio je
NATORusijaRumunijapožarMađarskanafta

