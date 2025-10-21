Zbog požara MOL-ovoj rafineriji nafte u Mađarskoj moguće posledice po Srbiju

Slobodna Evropa pre 3 sata
Zbog požara MOL-ovoj rafineriji nafte u Mađarskoj moguće posledice po Srbiju

Rafineriju nafte mađarske kompanije MOL u gradu Sazhalombatu u ponedeljak uveče je zahvatio požar, što bio moglo da utiče i na snabdevanje gorivom u Srbiji.

Prema saopštenju Mola, plamen je izbio u postrojenju AV3 Rafinerije Dunav koji su lokalizovali vatrogasci. U incidentu nije bilo povređenih, a tačan uzrok požara se istražuje. "Snabdevanje gorivom u Mađarskoj je obezbeđeno i kontinuirano pružamo informacije o situaciji", saopštio je MOL, navodeći da će se u narednom periodu fokusirati na snabdevanje u Mađarskoj, kao i da će razmotriti potrebu za korišćenjem strateških zaliha. Tamaš Plecer (Tamas Pletser),
