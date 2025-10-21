U razmaku od 24 sata u srpskom komšiluku planule rafinerije MOL-a i lukoila! Jezivi snimci obilaze svet! "Šta je sledeće, bombardovanje političkih protivnika?"

Mediji u Mađarskoj navode da se "nebo zacrvenelo", i da je oko 50 vatrogasaca celu noć pokušavalo staviti vatru pod kontrolu, što im je pošlo za rukom tek u zoru.

Društvene mreže preplavljene su fotografijama i snimcima požara koji je bio vidljiv iz svih okolnih mesta, pa čak i iz Budimpešte. Oglasio se i gradonačelnik Mihail Vezer, koji je objavio informacije koje su mu preneli iz MOL‑a. "Vatrogasna jedinica MOL‑ovog postrojenja odmah je započela intervenciju po podizanju alarma i uspela je da lokalizuje požar u kratkom roku. Gust dim koji se stvorio tokom gašenja može se videti iz više naselja u tom području. U požaru nije