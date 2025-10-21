Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi danas ide u zatvor na odsluženje kazne

Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) danas ide u zatvor na odsluženje petogodišnje kazne izrečene zbog kriminalnog udruživanja radi finansiranja svoje izborne kampanje 2007. sa sredstvima iz Libije.

Sarkozi je prvi bivši lider moderne Francuske da ide zatvor. On osporava i presudu i neuobičajenu odluku sudije da ga pošalje u zatvor dok traje žalbeni postupak. Krivični sud u Parizu osudio je krajem septembra bivšeg predsednika na pet godina zatvora zbog "zločinačke zavere" jer je dozvolio svojim bliskim saradnicima da se približe Libiji Moamera Gadafija kako bi finansirali njegovu pobedonosnu predsedničku kampanju 2007. godine. Njegovo putovanje od predsedničke