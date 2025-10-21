Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi danas ide u zatvor na odsluženje kazne

Novi magazin pre 21 minuta  |  Beta
Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi danas ide u zatvor na odsluženje kazne

Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) danas ide u zatvor na odsluženje petogodišnje kazne izrečene zbog kriminalnog udruživanja radi finansiranja svoje izborne kampanje 2007. sa sredstvima iz Libije.

Sarkozi je prvi bivši lider moderne Francuske da ide zatvor. On osporava i presudu i neuobičajenu odluku sudije da ga pošalje u zatvor dok traje žalbeni postupak. Krivični sud u Parizu osudio je krajem septembra bivšeg predsednika na pet godina zatvora zbog "zločinačke zavere" jer je dozvolio svojim bliskim saradnicima da se približe Libiji Moamera Gadafija kako bi finansirali njegovu pobedonosnu predsedničku kampanju 2007. godine. Njegovo putovanje od predsedničke
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Sarkozi od jutros na izdržavanju petogodišnje zatvorske kazne

Sarkozi od jutros na izdržavanju petogodišnje zatvorske kazne

RTV pre 26 minuta
Nikolas Sarkozi u zatvorskoj ćeliji: Bivši francuski predsednik stigao na odsluženje kazne

Nikolas Sarkozi u zatvorskoj ćeliji: Bivši francuski predsednik stigao na odsluženje kazne

Blic pre 0 minuta
Sarkozi od jutros na izdržavanju petogodišnje zatvorske kazne: Više od 100 ljudi mu dalo podršku ispred(FOTO)

Sarkozi od jutros na izdržavanju petogodišnje zatvorske kazne: Više od 100 ljudi mu dalo podršku ispred(FOTO)

Euronews pre 30 minuta
Nikola Sarkozi stigao zatvor, počinje izdržavanje petogodišnje zatvorske kazne: Evo šta je sa sobom poneo u ćeliju (VIDEO)

Nikola Sarkozi stigao zatvor, počinje izdržavanje petogodišnje zatvorske kazne: Evo šta je sa sobom poneo u ćeliju (VIDEO)

Danas pre 0 minuta
VIDEO: Bivši predsednik Francuske Nikola Sarkozi počeo petogodišnju robiju

VIDEO: Bivši predsednik Francuske Nikola Sarkozi počeo petogodišnju robiju

Radio 021 pre 6 minuta
Sarkozi stigao u zatvor, od danas na robiji Žena slomljena, slala mu poljupce (foto)

Sarkozi stigao u zatvor, od danas na robiji Žena slomljena, slala mu poljupce (foto)

Alo pre 11 minuta
Nikola Sarkozi počeo da služi zatvorsku kaznu u Parizu

Nikola Sarkozi počeo da služi zatvorsku kaznu u Parizu

Politika pre 16 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

LibijaNikola SarkoziGadafiParizFrancuska

Kultura, najnovije vesti »

Sarkozi od jutros na izdržavanju petogodišnje zatvorske kazne

Sarkozi od jutros na izdržavanju petogodišnje zatvorske kazne

RTV pre 26 minuta
„Odbrojavanje’: Petričić poručio da je vreme da izbacimo uljeze iz Predsedništva

„Odbrojavanje’: Petričić poručio da je vreme da izbacimo uljeze iz Predsedništva

Danas pre 35 minuta
Nikolas Sarkozi u zatvorskoj ćeliji: Bivši francuski predsednik stigao na odsluženje kazne

Nikolas Sarkozi u zatvorskoj ćeliji: Bivši francuski predsednik stigao na odsluženje kazne

Blic pre 0 minuta
Sarkozi od jutros na izdržavanju petogodišnje zatvorske kazne: Više od 100 ljudi mu dalo podršku ispred(FOTO)

Sarkozi od jutros na izdržavanju petogodišnje zatvorske kazne: Više od 100 ljudi mu dalo podršku ispred(FOTO)

Euronews pre 30 minuta
Tihomir Stanić: „Godo su studenti, naša deca“ – Beketova drama večeras u Dorćol Platzu

Tihomir Stanić: „Godo su studenti, naša deca“ – Beketova drama večeras u Dorćol Platzu

Danas pre 31 minuta