Policija uhapsila muškarca koji je napao ženu nožem u Obrenovcu

Novi magazin pre 41 minuta  |  Beta
Policija uhapsila muškarca koji je napao ženu nožem u Obrenovcu

Policija je uhapsila V.M. (39) zbog sumnje da je nožem napao 29-godišnju ženu u Obrenovcu, nakon čega je ona prevezena u Urgentni centar, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

U saopštenju je navedeno da se sumnja da je V.M. jutros, oko 4.40 došao na adresu te žene, svoje bivše vanbračne supruge i nožem joj naneo više posekotina na vratu, nakon čega je ona pobegla. Dodali su da postoji sumnja da je V.M. 29. septembra ove godine, "nasilno" ušao u njenu kuću, pretio joj i iz kuće ukrao snimač za video-nadzor koji je koristila. Za V.M. je bila raspisana poternica nadležnog suda i on će biti sproveden u Okružni zatvor.
