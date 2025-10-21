Poslanici postavljaju pitanja o energetici, kreditima za mlade, kulturi sećanja...

Poslanici Skupštine Srbije danas su u delu sednice posvećenom poslaničkim pitanjima od članova Vlade pored ostalog tražili odgovore na pitanja koja su se odnosila na energetsku stabilnost zemlje, negovanje kulture sećanja, položaj penzionera kao i kredita za mlade koji omogućavaju kupovinu prve nekretnine.

Narodni poslanik Muamer Bačevac ispred Socijaldemokratske partije ukazao je da se ne smeju zaboraviti žrtve zločina u Sjeverinu i Štrpcu počinjenih 1992. godine. "Mi se sjeverinskih žrtava sećamo, pre svega i uvek ćemo ih se sećati zbog pravde i istine, jer mislimo da je ona nasušna za pomirenje i jedan blagotvoran život svih naroda naše države. Krajnje je vreme da naučimo ove najbolnije lekcije iz naše teške prošlosti, a to sigurno nećemo učiniti ćutanjem, nećemo
