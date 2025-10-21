Ulazak Aneli Ahmić u Elitu izazvao haos! Asmin u šoku, a Luku odmah brutalno napala: "Je l' se ti to kur***?"

Telegraf pre 47 minuta  |  Telegraf.rs
Ulazak Aneli Ahmić u Elitu izazvao haos! Asmin u šoku, a Luku odmah brutalno napala: "Je l' se ti to kur***?"

Aneli Ahmić večeras je ušla u rijaliti "Elita 9" i izazvala potpunu pometnju među ukućanima.

Kada ju je ugledao Asmin Durdžić, otac njene ćerke Nore, potpuno se šokirao. Aneli se prvo zagrlila sa verenikom Lukom, a zatim samouvereno zakoračila u Belu kuću u tigrastoj kombinaciji i odmah se obratila ukućanima: - Samo poznajem Ivana i Miću. Luka je izašao jedan iz kuće. To nije onaj Luka koji se borio za nas i za našu kuću, možemo da popričamo, hoćeš da dođeš da sedneš na garnituru - pitala ga je Aneli odmah. - Nisam ja kuče pa da sednem na garnituru - dodao
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Aneli Ahmić ušla u Elitu! Asmin prebledeo, a ostali učesnici zanemeli od šoka: Luka i ona ušli u jezivu raspravu, raskid na…

Aneli Ahmić ušla u Elitu! Asmin prebledeo, a ostali učesnici zanemeli od šoka: Luka i ona ušli u jezivu raspravu, raskid na pomolu

Kurir pre 57 minuta
Aneli Ahmić ušla u elitu i napravila haos: Asmin prebledeo kao ju je video, a Luki odmah odbrusila: "Jel se ti to ku****?"

Aneli Ahmić ušla u elitu i napravila haos: Asmin prebledeo kao ju je video, a Luki odmah odbrusila: "Jel se ti to ku****?"

Blic pre 53 minuta
Aneli Ahmić ušla u elitu! Asmin zanemeo, napala Luku s vrata, nastao potpuni haos!

Aneli Ahmić ušla u elitu! Asmin zanemeo, napala Luku s vrata, nastao potpuni haos!

Alo pre 38 minuta
"Nije džabe testiran na sve stvari" Aneli Ahmić oplela po Neriju i otkrila šokantne detalje: "Krenuo je pogrešnim putem"

"Nije džabe testiran na sve stvari" Aneli Ahmić oplela po Neriju i otkrila šokantne detalje: "Krenuo je pogrešnim putem"

Alo pre 1 sat
"Pravio si mi dete, zvao Noru na telefon": Aneli osula paljbu po Asminu i Janjušu: "Mogao je da vidi dete, a slao je moje…

"Pravio si mi dete, zvao Noru na telefon": Aneli osula paljbu po Asminu i Janjušu: "Mogao je da vidi dete, a slao je moje poruke"

Blic pre 2 sata
Aneli Ahmić večeras ulazi u "elitu 9": Asminu će pasti mrak na oči kad je bude video - snimila se i poručila: "ništa više neće…

Aneli Ahmić večeras ulazi u "elitu 9": Asminu će pasti mrak na oči kad je bude video - snimila se i poručila: "ništa više neće biti kao pre"

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Bela kućaELITArijalitiAneli Ahmićelita 9

Zabava, najnovije vesti »

"Maja Marinković je sutlijašica" Luka napustio Aneli, neviđena drama u rijalitiju: Sram te bilo

"Maja Marinković je sutlijašica" Luka napustio Aneli, neviđena drama u rijalitiju: Sram te bilo

Kurir pre 17 minuta
Aneli Ahmić ušla u Elitu! Asmin prebledeo, a ostali učesnici zanemeli od šoka: Luka i ona ušli u jezivu raspravu, raskid na…

Aneli Ahmić ušla u Elitu! Asmin prebledeo, a ostali učesnici zanemeli od šoka: Luka i ona ušli u jezivu raspravu, raskid na pomolu

Kurir pre 57 minuta
Aneli Ahmić ušla u elitu i napravila haos: Asmin prebledeo kao ju je video, a Luki odmah odbrusila: "Jel se ti to ku****?"

Aneli Ahmić ušla u elitu i napravila haos: Asmin prebledeo kao ju je video, a Luki odmah odbrusila: "Jel se ti to ku****?"

Blic pre 53 minuta
"Želim da se luka pokaje zbog ovoga sa majom Marinković": Aneli Ahmić oštro o vereniku pred ulazak u Elitu: "Daleko mu lepa…

"Želim da se luka pokaje zbog ovoga sa majom Marinković": Aneli Ahmić oštro o vereniku pred ulazak u Elitu: "Daleko mu lepa kuća"

Blic pre 1 sat
Čist i zdrav dom: Pet stvari u kući koje bi trebalo čistiti svake nedelje, a koje svi zaboravljaju!

Čist i zdrav dom: Pet stvari u kući koje bi trebalo čistiti svake nedelje, a koje svi zaboravljaju!

Kurir pre 38 minuta