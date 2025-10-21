Ulazak Aneli Ahmić u Elitu izazvao haos! Asmin u šoku, a Luku odmah brutalno napala: "Je l' se ti to kur***?"

Aneli Ahmić večeras je ušla u rijaliti "Elita 9" i izazvala potpunu pometnju među ukućanima.

Kada ju je ugledao Asmin Durdžić, otac njene ćerke Nore, potpuno se šokirao. Aneli se prvo zagrlila sa verenikom Lukom, a zatim samouvereno zakoračila u Belu kuću u tigrastoj kombinaciji i odmah se obratila ukućanima: - Samo poznajem Ivana i Miću. Luka je izašao jedan iz kuće. To nije onaj Luka koji se borio za nas i za našu kuću, možemo da popričamo, hoćeš da dođeš da sedneš na garnituru - pitala ga je Aneli odmah. - Nisam ja kuče pa da sednem na garnituru - dodao