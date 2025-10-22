Narodna banka Srbije objavila novi kurs evra: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Zvanični srednji kurs danas iznosi 117,2127 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs 117,1984 dinara za evro. Dinar juče prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i 0,2 odsto manje nego na početku ove godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara.