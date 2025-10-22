Narodna banka Srbije objavila novi kurs evra: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 19 minuta  |  Uroš Matejić
Narodna banka Srbije objavila novi kurs evra: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Zvanični srednji kurs danas iznosi 117,2127 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs 117,1984 dinara za evro. Dinar juče prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i 0,2 odsto manje nego na početku ove godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara. BONUS VIDEO:
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,2127 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,2127 dinara

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Narodna BankaNarodna Banka Srbijekurs evra

Ekonomija, najnovije vesti »

Gde uložiti 10, 50 i 150 hiljada evra u Srbiji

Gde uložiti 10, 50 i 150 hiljada evra u Srbiji

Bloomberg Adria pre 20 minuta
Šta donosi dolazak nove kripto-ere u Srbiji

Šta donosi dolazak nove kripto-ere u Srbiji

Bloomberg Adria pre 20 minuta
Narodna banka Srbije objavila novi kurs evra: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Narodna banka Srbije objavila novi kurs evra: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 19 minuta
Udarili je po džepu zbog nečega što nije uradila! Žena uživala na odmoru, a onda joj tražili čak 50.000 rsd za ovo

Udarili je po džepu zbog nečega što nije uradila! Žena uživala na odmoru, a onda joj tražili čak 50.000 rsd za ovo

Kurir pre 5 minuta
Danas isplata dividendi NIS-a za 2024: Evo koliko novca mogu da očekuju građani na svojim računima

Danas isplata dividendi NIS-a za 2024: Evo koliko novca mogu da očekuju građani na svojim računima

Alo pre 25 minuta