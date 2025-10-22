Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji: Osuđuje se represija i traže sankcije za odgovorne

Evropski parlament usvojo je danas rezoluciju o “Polarizaciji i povećanoj represiji u Srbiji, godinu dana nakon novosadske tragedije“, kojom se podržava pravo srpskih studenata i građana na mirne proteste, najoštrije osuđuje talas “od strane države sponzorisanog nasilja, zastrašivanja i neselektivnih hapšenja“ i ocenjuje da je srpsko rukovodstvo politički odgovorno “za eskalaciju represije, normalizaciju nasilja i slabljenje demokratskih institucija u zemlji“.