Šta se i gde može donirati za odlazak niških studenata i građana: Planirano pešačenje i biciklistička tura do Novog Sada

Niški studenti u blokadi najavili su da će pešačiti i voziti biciklističku turu do Novog Sada, kako bi 1. novembra učestvovali na komemorativnom skupu povodom godišnjice pada betonske nadstrešnice na rekonstruisanoj Železničkoj stanici, kada je stradalo 16 ljudi, a zbog čega još niko nije odgovarao.

Studenti, njihovi profesori i punoletni srednjoškolci pešačiće na relaciji Beograd- Novi Sad, piše Danas.rs. Oni će iz Beograda krenuti 30. oktobra ujutru i za dva dana preći oko 80 kilometara, najavili su. Prema planu, prvog dana će preći put od Beograda do Inđije, dug 43 kilometara, a drugog dana od Inđije do Novog Sada, u dužini od 36 kilometara. „Ko to ide, ko to gazi?! Niški student nailazi!“, navodi se u objavi studenata u blokadi. Oni su najavili i da će