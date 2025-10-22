Napad na Kijev: Dvoje poginulih, Kličko javlja o pogođenim kvartovima

Serbian News Media pre 24 minuta
Napad na Kijev: Dvoje poginulih, Kličko javlja o pogođenim kvartovima

U ruskom napadu raketama i dronovima na Kijev noćas poginule su najmanje dve osobe a dve su povređene, objavio je šef lokalne vojne administracije Timur Tkačenko preko Telegrama.

Tkačenko je rekao da je najmanje jedna osoba poginula u kijevskom kvartu Dnjiprovski gde je izbio požar na osmom i devetom spratu stambene zgrade. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su u napadima dronovima pogođeni kvartovi Dnjiprovski i Darnitski, a šteta je takođe načinjena u kvartovima Pečerski i Desnjanski. Tokom noći izvršen je vazdušni napad i na južnu ukrajinsku oblast Zaporožje kada je povređeno najmanje devet ljudi, saopštila je ukrajinska
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Orban: Pripreme za samit Tramp-Putin u Budimpešti i dalje traju

Orban: Pripreme za samit Tramp-Putin u Budimpešti i dalje traju

RTV pre 9 minuta
Tramp: Ne bih voleo da uzalud trošimo vreme

Tramp: Ne bih voleo da uzalud trošimo vreme

Vesti online pre 4 minuta
Žestok odgovor Kremlja na pretnje iz Poljske: Putinu pomenuli sud u Hagu, pa im stigla oštra reakcija

Žestok odgovor Kremlja na pretnje iz Poljske: Putinu pomenuli sud u Hagu, pa im stigla oštra reakcija

Mondo pre 13 minuta
Oglasio se Kremlj o upozorenju Putinu da ne leti iznad Poljske

Oglasio se Kremlj o upozorenju Putinu da ne leti iznad Poljske

Danas pre 19 minuta
Uživo Šok: Rusi digli u vazduh NATO oficire?; Oglasio se Zelenski i objavio snimke: Strašni su FOTO/VIDEO

Uživo Šok: Rusi digli u vazduh NATO oficire?; Oglasio se Zelenski i objavio snimke: Strašni su FOTO/VIDEO

B92 pre 5 minuta
Putinu stigla žestoka pretnja zbog samita u Mađarskoj: Ovaj scenario ga čeka ako se ogluši na upozorenje

Putinu stigla žestoka pretnja zbog samita u Mađarskoj: Ovaj scenario ga čeka ako se ogluši na upozorenje

Alo pre 28 minuta
"Pripreme za Samit u Budimpešti i dalje traju": Orban o sastanku Putina i Trampa

"Pripreme za Samit u Budimpešti i dalje traju": Orban o sastanku Putina i Trampa

Večernje novosti pre 8 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RusijaVitalij KličkoKijevpožarukrainaZaporožje

Svet, najnovije vesti »

Procena: Obnova Sirije će koštati više od 216 milijardi dolara

Procena: Obnova Sirije će koštati više od 216 milijardi dolara

Nova ekonomija pre 18 minuta
Kinesko ministarstvo: Vizna ograničenja SAD neće ometati veze Kine sa zemljama Centralne Amerike

Kinesko ministarstvo: Vizna ograničenja SAD neće ometati veze Kine sa zemljama Centralne Amerike

Beta pre 14 minuta
Luvr: Audio-snimak otkriva ključnu ulogu obezbeđenja u sprečavanju veće pljačke

Luvr: Audio-snimak otkriva ključnu ulogu obezbeđenja u sprečavanju veće pljačke

RTV pre 14 minuta
Šta znamo o evropskoj zabrani ruskog gasa: Da li je zabranjen i tranzit i kako će se snabdevati Evropa?

Šta znamo o evropskoj zabrani ruskog gasa: Da li je zabranjen i tranzit i kako će se snabdevati Evropa?

Nova ekonomija pre 24 minuta
Orban: Pripreme za samit Tramp-Putin u Budimpešti i dalje traju

Orban: Pripreme za samit Tramp-Putin u Budimpešti i dalje traju

RTV pre 9 minuta