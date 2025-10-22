Napad na Kijev: Dvoje poginulih, Kličko javlja o pogođenim kvartovima

U ruskom napadu raketama i dronovima na Kijev noćas poginule su najmanje dve osobe a dve su povređene, objavio je šef lokalne vojne administracije Timur Tkačenko preko Telegrama.

Tkačenko je rekao da je najmanje jedna osoba poginula u kijevskom kvartu Dnjiprovski gde je izbio požar na osmom i devetom spratu stambene zgrade. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su u napadima dronovima pogođeni kvartovi Dnjiprovski i Darnitski, a šteta je takođe načinjena u kvartovima Pečerski i Desnjanski. Tokom noći izvršen je vazdušni napad i na južnu ukrajinsku oblast Zaporožje kada je povređeno najmanje devet ljudi, saopštila je ukrajinska