''Varali su i uhvaćeni su, ovo je napad na Ameriku''! Tramp besni na Kanadu, ne bira reči

''Varali su i uhvaćeni su, ovo je napad na Ameriku''! Tramp besni na Kanadu, ne bira reči

Vrhovni sud SAD trebalo bi ove godine da odluči da li Trampove globalne recipročne carinske tarife predstavljaju zakonitu upotrebu vanrednih ovlašćenja koje mu je dodelio Kongres i da li bi sredstva prikupljena njihovom primenom trebalo da se vrate

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da prekida trgovinske pregovore sa Kanadom, navodeći da je ta zemlja "varala i da je uhvaćena", povodom emitovanja negativne televizijske reklame o carinama koja je emitovana u kanadskoj provinciji Ontario. "Kanada je varala i uhvaćena je! Prevarantski su napravili veliki oglas u kojem se navodi da (bivši američki predsednik) Ronald Regan ne voli carine, dok je on zapravo voleo carine za našu
Ključne reči

Vrhovni SudKanadaKongresDonald Tramp

