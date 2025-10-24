Raspisan konkurs za generalnog direktora RTS

N1 Info pre 57 minuta  |  FoNet
Raspisan konkurs za generalnog direktora RTS

Javna medijska ustanova Radio-televizija Srbije (RTS) raspisala je konkurs za imenovanje generalnog direktora, koji je danas objavljen na sajtu RTS i u dnevnom listu Politika.

Uslovi konkursa su da je kandidat državljanin Srbije i ima prebivalište na njenoj teritoriji, visoku stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog iskustva na rukovodećim programskim ili poslovima kod pružalaca medijskih usluga radija i televizije, ili na rukovodećim poslovima u drugim oblastima koje su od značaja za rad javnog medijskog servisa. Prilikom konkurisanja, uz dokumente koji to potvrđuju, kandidat treba da dostavi potpisanu izjavu da nije nosilac javne
