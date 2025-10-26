Putin: Uspešan test nuklearne rakete „Burevestnik“

Predsednik Rusije Vladimir Putin objavio je danas da je uspešno izveden završni test rakete na nuklearni pogon, „Burevestnik“, uz pohvalu tog, po njemu „jedinstvenog“ oružja sa dometom do 14.000 kilometara. „Odlučujuće probe su sada završene“, izjavio je Putin u videu koji je objavio Kremlj, tokom sastanka sa vojnim zvaničnicima.

Narediio je početak „pripreme infrastrukture za raspoređivanje raketnog sistema ‘Burevestnik’ u ruskim oružanim snagama“. Karakteristike jedinstvenog oružja „To je jedinstven proizvod koji niko drugi na svetu nema“, rekao je Putin, prema kome „Burevestnik“ ima „neograničen domet“. Tokom poslednje probe 21. oktobra raketa „Burevestnik“ je bila u vazduhu „oko 15 sati“ i nadletela 14.000 kilometara, rekao je načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov,
