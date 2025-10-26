Šta je potrebno studentima koji pešače: Objavljena molba za donacije

Nedeljnik pre 51 minuta
Šta je potrebno studentima koji pešače: Objavljena molba za donacije

Studenti u blokadi su objavili spisak donacija koje su hitno potrebne njihovom timu prve pomoći za pešačenje od Beograda do Novog Sada, uoči godišnjice pada nadstrešnice u kojoj je stradalo 16 ljudi.

U objavi na društvenim mrežama, studenti su naveli da su im potrebne: Gaze veličine 5×5 i 10×10, poluelastični i elastični zavoji 8×5 i 10×5, hanzaplasti, leukoplasti, oktenisept, sprejevi za hlađenje i elektroliti za učesnike. Donacije prikupljaju na beogradskom Fakultetu veterinarske medicine (Bulevar oslobođenja 18), gde će tim prve pomoći i biti raspoređen. najavljeno učešće više od 4.000 studenata i srednjoškolaca Pešačenje počinje 30. oktobra i trajaće dva
