Na današnji dan: Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu, prikazan prvi telefon

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Na današnji dan: Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu, prikazan prvi telefon

Pregled značajnih dešavanja kroz istoriju u svetu i kod nas na današnji dan, 26. oktobar.

899 - Umro je engleski kralj Alfred Veliki, koji je po dolasku na presto 871. uspešno odbranio zemlju od Danaca, oslobodio i obnovio London. 1440 - Obešen je Žil de Re, jedan od boraca Jovanke Orleanke. Bivši maršal Francuske optužen je za satanizam i ubistvo 140 dece. Njegov zločin bio je inspiracija za priču "Plavobradi". 1685 - Rođen je italijanski kompozitor Đuzepe Domeniko Skarlati, virtuoz na čembalu. Komponovao je više od 550 kompozicija za čembalo, čuvenih
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 26. oktobar - Ivo Andrić dobio Nobela

Na današnji dan, 26. oktobar - Ivo Andrić dobio Nobela

N1 Info pre 1 sat
Vremeplov: Rođen Miloš Crnjanski

Vremeplov: Rođen Miloš Crnjanski

RTV pre 6 sati
Na današnji dan, 26. oktobar

Na današnji dan, 26. oktobar

B92 pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

LondonNobelova nagradaFrancuska

Društvo, najnovije vesti »

RHMZ "uključio" žuti i narandžasti alarm zbog kiše

RHMZ "uključio" žuti i narandžasti alarm zbog kiše

N1 Info pre 4 minuta
Proverite satove - počelo zimsko računanje vremena, kazaljke pomerene za jedan sat unazad

Proverite satove - počelo zimsko računanje vremena, kazaljke pomerene za jedan sat unazad

RTV pre 19 minuta
Vreme danas: Oblačno sa kišom, tokom dana od 13 do 17 stepeni

Vreme danas: Oblačno sa kišom, tokom dana od 13 do 17 stepeni

Nedeljnik pre 8 minuta
Hiljade Valjevaca dočekale studente iz Novog Pazara: „Pumpaj, pumpaj!“ uz vatromet

Hiljade Valjevaca dočekale studente iz Novog Pazara: „Pumpaj, pumpaj!“ uz vatromet

Vreme pre 24 minuta
Oblačno s kišom i pljuskovima širom Srbije – obilnije padavine na jugu i jugoistoku

Oblačno s kišom i pljuskovima širom Srbije – obilnije padavine na jugu i jugoistoku

Glas Zaječara pre 19 minuta