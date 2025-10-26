Na današnji dan: Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu, prikazan prvi telefon

Pregled značajnih dešavanja kroz istoriju u svetu i kod nas na današnji dan, 26. oktobar.

899 - Umro je engleski kralj Alfred Veliki, koji je po dolasku na presto 871. uspešno odbranio zemlju od Danaca, oslobodio i obnovio London. 1440 - Obešen je Žil de Re, jedan od boraca Jovanke Orleanke. Bivši maršal Francuske optužen je za satanizam i ubistvo 140 dece. Njegov zločin bio je inspiracija za priču "Plavobradi". 1685 - Rođen je italijanski kompozitor Đuzepe Domeniko Skarlati, virtuoz na čembalu. Komponovao je više od 550 kompozicija za čembalo, čuvenih