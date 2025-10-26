Dimitrijev na razgovore u SAD doneo čokoladice sa Putinovim citatima: "Ruske granice se nigde ne završavaju"

Specijalni izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama čokoladice koje na omotima imaju Putinove citate.

Dmitrijev je na svom Instagram nalogu objavio fotografije čokoladnih bombona sa Putinovim likom i citatima, koje je, kako je naveo, doneo na poklon sagovornicima u Njujorku. Među porukama je i ona da Rusija "ne napušta svoje" i da se njene granice "nigde ne završavaju". "Nastavljamo dijalog Rusije i SAD", rekao je Dimitrijev u objavi. Mediji su objavili fotografiju na kojoj se vide i drugi natpisi na ovim bombonama, među kojima je i "Rusija je takva zemlja koja se