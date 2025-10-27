Direktna poruka Putinu: Trebalo bi da se fokusira na okončanje rata umesto što testira rakete

B92 pre 9 minuta
Direktna poruka Putinu: Trebalo bi da se fokusira na okončanje rata umesto što testira rakete

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi predsednik Rusije Vladimir Putin trebalo da se fokusira na okončanje rata u Ukrajini umesto na testiranje raketa, preneli su danas američki mediji.

Komentarišući izveštaje o testiranju nove ruske rakete na nuklearni pogon, Tramp je poručio da SAD takođe imaju nuklearne podmornice pozicionirane blizu Rusije, prenosi CNN. "Oni znaju da imamo nuklearnu podmornicu, najbolju na svetu, tik uz njihovu obalu. Trebalo bi da okonča rat, rat koji je trebalo da traje jednu nedelju, a sada je u svojoj četvrtoj godini. To je ono što bi trebalo da uradi umesto testiranja raketa", rekao je Tramp novinarima u predsedničkom
