RHMZ najavljuje veliku promenu vremena, a Čubrilo otkriva da li nam stiže prava zima

Nova pre 30 minuta  |  Autor: Nova.rs
RHMZ najavljuje veliku promenu vremena, a Čubrilo otkriva da li nam stiže prava zima

Meteorolozi su objavili najnovije prognoze za Srbiju za narednih desetak dana.

Republički hidrometeorološki zavod u svojoj najavi za današnji dan navodi da će ujutru i pre podne biti umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kišom. Tokom dana suvo uz kratkotrajno razvedravanje, pa se u većini mesta očekuju i duži sunčani intervali. „Vetar slab i umeren, ujutru i pre podne severni i severozapadni koji će na istoku biti povremeno i jak, od sredine dana u skretanju na južni i jugoistočni pravac. Najviša dnevna
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Kakvo nas vreme danas očekuje?

Kakvo nas vreme danas očekuje?

Nedeljnik pre 54 minuta
Danas pre podne oblačno, tokom dana sa sunčanim intervalima

Danas pre podne oblačno, tokom dana sa sunčanim intervalima

Vesti online pre 44 minuta
Vremenska prognoza za ponedeljak, 27. oktobar: Danas ujutro oblačno, tokom dana razvedravanje

Vremenska prognoza za ponedeljak, 27. oktobar: Danas ujutro oblačno, tokom dana razvedravanje

Beta pre 1 sat
Pre podne oblačno, tokom dana sa sunčanim intervalima

Pre podne oblačno, tokom dana sa sunčanim intervalima

RTS pre 1 sat
Vremenska prognoza za ponedeljak, 27. oktobar 2025: Kiša na jugu, razvedravanje tokom dana

Vremenska prognoza za ponedeljak, 27. oktobar 2025: Kiša na jugu, razvedravanje tokom dana

Glas juga pre 1 sat
Danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 16 stepeni

Danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 16 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Vremenska prognoza za ponedeljak, 27. oktobar: Danas ujutro oblačno, tokom dana razvedravanje

Vremenska prognoza za ponedeljak, 27. oktobar: Danas ujutro oblačno, tokom dana razvedravanje

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Radonjić: Jednačina komisije o nadstrešnici - jedan predsednik, dva premijera i tri resorna ministra

Radonjić: Jednačina komisije o nadstrešnici - jedan predsednik, dva premijera i tri resorna ministra

N1 Info pre 4 minuta
Naslovne strane za ponedeljak, 27. oktobar 2025. godine

Naslovne strane za ponedeljak, 27. oktobar 2025. godine

Beta pre 40 minuta
Saznajemo: Prodat još jedan simbol Beograda – ko će se useliti u Palatu 'Albanija'

Saznajemo: Prodat još jedan simbol Beograda – ko će se useliti u Palatu 'Albanija'

Bloomberg Adria pre 59 minuta
Kralj Jordana za BBC: Niko ne želi da šalje vojsku da sa oružjem patrolira po Gazi

Kralj Jordana za BBC: Niko ne želi da šalje vojsku da sa oružjem patrolira po Gazi

BBC News pre 30 minuta
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetu Petku

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetu Petku

Glas Šumadije pre 55 minuta