RHMZ najavljuje veliku promenu vremena, a Čubrilo otkriva da li nam stiže prava zima

Meteorolozi su objavili najnovije prognoze za Srbiju za narednih desetak dana.

Republički hidrometeorološki zavod u svojoj najavi za današnji dan navodi da će ujutru i pre podne biti umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kišom. Tokom dana suvo uz kratkotrajno razvedravanje, pa se u većini mesta očekuju i duži sunčani intervali. „Vetar slab i umeren, ujutru i pre podne severni i severozapadni koji će na istoku biti povremeno i jak, od sredine dana u skretanju na južni i jugoistočni pravac. Najviša dnevna