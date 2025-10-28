Ovog dana vreme će biti najekstremnije! Čekaju nas lude oscilacije u samo jednom danu: Razlika ide i do 23 stepeni

Blic pre 35 minuta
Ovog dana vreme će biti najekstremnije! Čekaju nas lude oscilacije u samo jednom danu: Razlika ide i do 23 stepeni

Prava vremenska ludnica čeka nas ove sedmice, a najekstremniji dan biće sreda. Ako ste mislili da ste doživeli sve moguće meteorološke obrte varate se, jer će u sred nedelje dan početi ekstremno niskim temperaturama, a kasnije će dostići ekstremno visoke vrednosti za ovo doba godine. U prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) se vidi temperaturni tobogan sa razlikama od 18 stepeni, moguće i više, a posebno dramatično će biti u Nišu sa samo 1 stepenom ujutru i porastom temperature do 19

RHMZ je najavio od srede početak poznog Miholjskog leta ili zlatne jeseni, a za pola Srbije uključio je meteoalarm kojim upozorava na ekstremno nisku temperaturu. U Srbiji će danas biti prohladno uz umeren, a u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno i jak severozapadni vetar. Kiša se očekuje još ujutro i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije, a na visokim planinama padaće sneg. Tokom dana u svim krajevima suvo uz razvedravanje. Krajem dana severozapadni vetar u
