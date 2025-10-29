Moj dnevnik protesta: Koliko se Srbija promenila za godinu dana

Danas pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
Moj dnevnik protesta: Koliko se Srbija promenila za godinu dana

Ne znam zašto me je razgovor sa tom ženom tako pogodio.

Primetio sam je na ulazu u Novu Pazovu, selu nedaleko od Beograda, dok je na jedan od stolova uz saobraćajnicu ređala kutije sa slatkišima. Tog hladnjikavog 31. januara, studenti su krenuli na dvodnevni komemorativni marš ka Novom Sadu, gde je bio zakazan veliki protest zbog pada nadstrešnice železničke stanice 1. novembra 2024. i smrti 16 ljudi. Duž čitavog puta, iz sela u selo, hiljade ljudi je izašlo da ih pozdrave i počaste. „Ima svega, i slano i slatko i voće
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Moj dnevnik protesta: Koliko se Srbija promenila za godinu dana

Moj dnevnik protesta: Koliko se Srbija promenila za godinu dana

BBC News pre 1 sat
Kragujevački studenti danas kreću put Novog Sada

Kragujevački studenti danas kreću put Novog Sada

Pressek pre 22 minuta
Moj dnevnik protesta: Koliko se Srbija promenila za godinu dana

Moj dnevnik protesta: Koliko se Srbija promenila za godinu dana

Južne vesti pre 1 sat
Moj dnevnik protesta: Koliko se Srbija promenila za godinu dana

Moj dnevnik protesta: Koliko se Srbija promenila za godinu dana

Radio 021 pre 1 sat
Moj dnevnik protesta: Koliko se Srbija promenila za godinu dana

Moj dnevnik protesta: Koliko se Srbija promenila za godinu dana

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadNova Pazova

Zabava, najnovije vesti »

"Mislio sam bože, vujadine, zar: I ti?" Voditelj o skandalu Savića, stao u odbranu: "Protiv linča sam, on ima četvoro dece..."…

"Mislio sam bože, vujadine, zar: I ti?" Voditelj o skandalu Savića, stao u odbranu: "Protiv linča sam, on ima četvoro dece..."

Blic pre 2 minuta
(Foto) Tačkasta Mara se oblači pred kamerom: Skinula brushalter, pa navukla crvenu haljinu sa ogromnim prorezima: Leđa gola do…

(Foto) Tačkasta Mara se oblači pred kamerom: Skinula brushalter, pa navukla crvenu haljinu sa ogromnim prorezima: Leđa gola do zadnjice

Blic pre 13 minuta
Veliko otkriće u maloj galaksiji

Veliko otkriće u maloj galaksiji

Vesti online pre 18 minuta
Ima 49 godina i ponosno pokazuje bore na licu Naša pevačica neguje prirodan izgled: Danas blista, a do pre nekoliko godina…

Ima 49 godina i ponosno pokazuje bore na licu Naša pevačica neguje prirodan izgled: Danas blista, a do pre nekoliko godina imala je veliki zdravstveni problem

Kurir pre 13 minuta
Veliki intervju Jelene karleuše! Diva protresla estradu, progovorila o Mariću, Pavlovićki, Brunclikovoj, Ani i Raletu…

Veliki intervju Jelene karleuše! Diva protresla estradu, progovorila o Mariću, Pavlovićki, Brunclikovoj, Ani i Raletu, Bekvalčevoj... Spomenula i duška!

Kurir pre 13 minuta