Moj dnevnik protesta: Koliko se Srbija promenila za godinu dana

Ne znam zašto me je razgovor sa tom ženom tako pogodio.

Primetio sam je na ulazu u Novu Pazovu, selu nedaleko od Beograda, dok je na jedan od stolova uz saobraćajnicu ređala kutije sa slatkišima. Tog hladnjikavog 31. januara, studenti su krenuli na dvodnevni komemorativni marš ka Novom Sadu, gde je bio zakazan veliki protest zbog pada nadstrešnice železničke stanice 1. novembra 2024. i smrti 16 ljudi. Duž čitavog puta, iz sela u selo, hiljade ljudi je izašlo da ih pozdrave i počaste. „Ima svega, i slano i slatko i voće