Skup na koji su pozvali maturanti završen uz 16 minuta tišine kod Velikog parka

Maturanti Prve kragujevačke gimnazije pozvali su u protestnu šetnju, koja je počela na Đačkom trgu ispred Prve kragujevačke gimnazije.

Šetnja je organizovana u znak podrške studentima i njihovim zahtevima, ali i kao priprema za veliki skup 1. novembra u Novom Sadu. Šetalo se do raskrsnice kod Velikog parka, gde je odžano 16 minuta tišine. Skup je nakon toga završen. Skup je počeo u 20 časova, a pored maturanata okupio se i veliki broj građana. Prisutnima su se obratili učenici završne godine. – Podržavamo studente, podržavamo njihove zahteve, jer njihova borba je i naša borba. Jer nećemo da živimo