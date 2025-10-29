Skup na koji su pozvali maturanti završen uz 16 minuta tišine kod Velikog parka

Ritam grada Kg pre 13 minuta
Maturanti Prve kragujevačke gimnazije pozvali su u protestnu šetnju, koja je počela na Đačkom trgu ispred Prve kragujevačke gimnazije.

Šetnja je organizovana u znak podrške studentima i njihovim zahtevima, ali i kao priprema za veliki skup 1. novembra u Novom Sadu. Šetalo se do raskrsnice kod Velikog parka, gde je odžano 16 minuta tišine. Skup je nakon toga završen. Skup je počeo u 20 časova, a pored maturanata okupio se i veliki broj građana. Prisutnima su se obratili učenici završne godine. – Podržavamo studente, podržavamo njihove zahteve, jer njihova borba je i naša borba. Jer nećemo da živimo
Luftika pre 18 minuta
Danas pre 1 sat
Blic pre 3 sata
Danas pre 7 sati
Danas pre 14 sati
Radio 021 pre 8 minuta
Ritam grada Kg pre 13 minuta
Luftika pre 18 minuta
Nova pre 13 minuta
Danas pre 2 minuta