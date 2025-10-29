JP "Putevi Srbije": Saobraćaj iz pravca Beograda ka Novom Sadu odvijaće se u normalnom režimu

RTV pre 9 minuta  |  RTV
JP "Putevi Srbije": Saobraćaj iz pravca Beograda ka Novom Sadu odvijaće se u normalnom režimu

BEOGRAD - Objave pojedinih medija da su se "Putevi Srbije" predomislili i obrisali saopštenje da će saobraćaj iz Beograda ka Novom Sadu biti zatvoren, pa izdali novo – da putni pravci ipak neće biti zatvoreni, nisu tačne i dezinformišu celokupnu javnost, saopštavaju iz JP "Putevi Srbije".

Radi tačnog i istinitog informisanja celokupne javnosti, obaveštavamo vas da je JP "Putevi Srbije" najavilo radove i postavilo obaveštenje na internet prezentaciju Preduzeća 27. oktobra 2025. godine, kao i da ono nije brisano od 27. oktobra 2025, navodi se u saopštenju. Jedina tačna i merodavna informacija nalazi na internet prezentaciji JP "Putevi Srbije" i to: Saobraćaj iz pravca Beograda ka Novom Sadu odvijaće se u normalnom režimu i putni pravci ka Novom Sadu
