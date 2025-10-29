Vučić sa Narbaevom o međuparlamentarnoj saradnji i jačanju odnosa Srbije i Uzbekistana

TAŠKENT - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Taškentu sa predsedavajućom Senata Republike Uzbekistan Tanzilom Narbaevom o jačanju međuparlamentarne saradnje i produbljivanju sveukupnih odnosa Srbije i Uzbekistana.

Vučić je u objavi na Instagramu, posle sastanka sa Narbaevom, naveo da su razgovarali i o razmeni iskustava u zakonodavstvu i većem učešću institucija u regionalnim inicijativama. ''Posebnu pažnju posvetili smo produbljivanju sveukupnih odnosa Srbije i Uzbekistana, od ekonomije i investicija, preko poljoprivrede, energetike i digitalizacije, do kulture, obrazovanja i veza među mladima, sa ciljem da podstaknemo konkretne projekte'', istakao je Vučić. Izrazio je