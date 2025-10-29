Vučić u Taškentu: Sastanak sa predsedavajućom Senata, fokus na jačanje saradnje sa Uzbekistanom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsedavajućom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o jačanju međuparlamentarne saradnje, razmeni iskustava u zakonodavstvu i učešću u regionalnim inicijativama. “Posebnu pažnju posvetili smo produbljivanju sveukupnih odnosa Srbije i Uzbekistana, od ekonomije i investicija, preko poljoprivrede, energetike i digitalizacije, do kulture, obrazovanja i veza među mladima, sa ciljem da podstaknemo konkretne