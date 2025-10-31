Miholjsko leto se ne predaje – toplo i sunčano do 22 stepena

Sremska Mitrovica – Poslednji dan oktobra u Sremskoj Mitrovici doneće pravo miholjsko leto.

Jutro je sveže, uz temperaturu od oko 10 stepeni, ali se već od sredine prepodneva očekuje porast temperature i vedro nebo. Tokom dana biće pretežno sunčano, uz povremene oblake koji neće pokvariti utisak prolećnog dana u sred jeseni. Najviša dnevna temperatura biće oko 22°C, a u večernjim satima sledi blagi pad — na oko 12 stepeni. Vetar će biti slab i povremeno umeren, severnih pravaca. Biometeorološke prilike povoljne su za većinu ljudi, što znači manje tegoba