Zašto još nema nijednog suđenja za pad nadstrešnice u Novom Sadu

EPA-EFE/REX/Shutterstock

Tri tužilačka postupka i nijedno započeto suđenje za 17 žrtava tragedije u Novom Sadu, među kojima je 16 poginulih i jedna teško povređena devojka.

To je pravni presek godinu dana od obrušavanja nadstrešnice na rekonstruisanoj Železničkoj stanici 1. novembra 2024.

Umesto pravosudne borbe, prethodnih 12 meseci obeležili su protesti, blokade pravosudnih institucija, izjave predstavnika vlasti o mogućim krivcima, ali i sukobi tužilaštava i sudova, od kojih bi se očekivalo da sarađuju.

„Daj Bože da se ovi postupci završe i za deset godina", kaže advokat Sead Spahović.

„Razumno bi bilo očekivati da se predmet iznese pred sud i da se u fer suđenju donese zakonita odluka. To je ono što piše i u našem zakonu.

„Ovde se, međutim, krivični postupci kreću u sferama koje nisu normalne", dodaje on za BBC na srpskom.

Viši sud u Beogradu je 31. oktobra ponovo potvrdio optužnicu beogradskog Višeg javnog tužilaštva.

Optužnica novosadskog tužilaštva još nije potvrđena.

Tužilaštvo za organizovani kriminal vodi istragu o mogućoj korupciji na projektu modernizacije pruge do granice sa Mađarskom i za sada nema optužnice.

U dosadašnjim postupcima, među osumnjičenima našli su se inženjeri, direktori firmi podizvođača iz javnih preduzeća, ali i nekadašnji funkcioneri - bivši ministri Goran Vesić i Tomislav Momirović.

Poslednjih nedelja predstavnici vlasti sve češće, međutim, sugerišu da bi iza novosadske tragedije mogao da stoji terorizam.

„Vlast uporno pokušava da pažnju sa istrage za visoku korupciju i sa činjenice da ni posle godinu dana nemamo čak ni pravnosnažnu optužnicu, prebaci na neku od teorija zavere, počevši od državnog udara, pa do terorističkog napada", kaže Radmila Dragićević Dičić, sudija Vrhovnog suda u penziji i članica neformalne Anketne komisije za ispitivanje odgovornosti za urušavanje nadstrešnice.

Tu komisiju čine pravnici, građevinski inženjeri, ekonomisti i medijski stručnjaci, koji su se samostalno okupili nezavisno od rada državnih organa.

Zgrada železničke stanice u Novom Sadu rekonstruisana je u sklopu modernizacije pruge do Mađarske.

Glavni Izvođač radova bio je konzorcijum kineskih kompanija, China Railway International Company ( CRIC ) i China Communications Construction Company (CCCC) investitor Infrastruktura železnice Srbije, a finansijer Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Radovi na zgradi, koja je izgrađena 1964, trajali su od 2021. do 2024, a ovaj prostor je dva puta otvaran uz prisustvo najviših zvaničnika.

Novosadska optužnica

Postupak koji bi trebalo da pruži odgovor ko je odgovoran za pad nadstrešnice godinu dana se vrti u krug.

Ubrzo posle tragedije, novosadsko Više javno tužilaštvo našlo se između demonstranta koji su tražili da krivci odgovaraju pred sudom, organizujući i blokade pravosudnih institucija, i predstavnika vlasti koji su iznosili sopstvene pretpostavke.

„Svakako je reč o grešci struke", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tri dana posle nesreće.

Suočen sa nezadovoljnom javnošću, koja je tražila brzo procesuiranje odgovornih, i komentarima vlasti, tužilac je imao izlaz u otvorenoj komunikaciji, smatra advokat Sead Spahović.

Mogao je da se odmah pojavi i kaže šta radi, time bi se smanjio pritisak, govori Spahović.

Novosadsko tužilaštvo bilo je, međutim, škrto na rečima prethodnih godinu dana.

Jedan od izuzetaka bilo je saopštenje kojim su označili Viši sud kao odgovornog za zastoj u postupku.

Prethodno je ova institucija vratila optužnicu na dopunu, jer je „potrebno bolje razjašnjenje stvari da bi se ispitala osnovanost optužnice".

Na osnovu sopstvenog poznavanja predmeta, Spahović veruje da je „optužnica bila u dovoljnoj meri obrazložena da je mogla da se pusti na pretres".

„To što je uradio tužilac na početku, sa veštačenjima i saslušanjima koje je imao, bilo je dovoljno da optužnica ide na sud", smatra Spahović.

Osam meseci od podizanja prve optužnice, Više javno tužilaštvo podiglo je novu, postupajući po nalogu Višeg suda.

Novim dokumentom obuhvaćeni su isti okrivljeni, za ista krivična dela, kao i prvi put.

Sada se očekuje odgovor Višeg suda koji može ići i u pravcu dopune istrage, potvrđivanja optužnice što bi otvorilo vrata suđenju ili obustavi postupka.

„Postupak u Novom Sadu može i prirodno je da duže traje, jer je kompleksan", dodaje Dragičević Dičić.

BBC Radmila Dragičević Dičić (u sredini) na predstavljanju izveštaja neformalne Anketne komisije

Ko su okrivljeni i za šta se terete u novosadskoj optužnici?

Bivši ministar Goran Vesić, bivši direktori Infrastrukture Železnice Srbije - Jelena Tanasković i Nebojša Šurlan, i v. d. pomoćnica ministra Anita Dimoski.

projektanti, osobe odgovorne za kontrolu i stručni nadzor.

Prema saopštenju novosadskog tužilaštva, onu su optuženi:

zbog krivičnih dela kojima je omogućena upotreba Železničke stanice u Novom Sadu iako su u toku bili građevinski radovi i iako nije izdata upotrebna dozvola

zbog krivičnog dela u vezi sa neodržavanjem stanične zgrade

zbog krivičnih dela u fazi projektovanja i izvođenja radova prilikom renoviranja Železničke stanice u Novom Sadu.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu nisu odgovorili na pitanja BBC na srpskom.

Beogradska optužnica

Dok se protestima širio transparent Korupcija ubija, iz Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu stigla je vest o podizanju optužnice protiv troje ljudi zbog dela sa „koruptivnim elementima".

„Imajući u vidu tragediju od 1. novembra prošle godine u Novom Sadu, kao i društvene okolnosti koje su usledile, VJT u Beogradu dalo je maksimum u postupanju efikasnim reagovanjem povodom sumnje na izvršena krivična dela“, rekao je Nenad Stefanović, glavni tužilac VJT-a, na konferenciji za medije.

Pojedini pravnici, među kojima su i članovi Anketne komisije, smatraju međutim da je ovom optužnicom Stefanović želeo da „opstruiše" novosadski postupak.

Optužnica beogradskog VJT-a odnosi se na troje ljudi protiv kojih je prethodno bila podneta krivična prijava novosadskom VJT, a koju je to tužilaštvo odbacilo, ukazuje Radmila Dragičević Dičić.

„Neobično je i da je ovaj istražni postupak trajao tek nekoliko dana", navodi.

U pisanim odgovorima za BBC na srpskom, Više javno tužilaštvo navelo je da „ne komentariše tvrdnje neformalnih grupa, u konkretnom slučaju tzv. anketne komisije".

„Više javno tužilaštvo u Beogradu postupa u skladu sa Ustavom i zakonima, a nadležni organi u zakonom propisanom postupku ispituju navode optužnice", dodali su.

Oni nisu odgovorili koliko je dugo trajala istraga i šta je tokom nje urađeno.

Optužnicu beogradskog tužilaštva brzo je potvrdio Viši sud, ali ju je Apelacioni sud, postupajući po žalbi odbrane, vratio nižem sudu na ponovno odlučivanje.

Viši sud ju je ponovo potvrdio 31. oktobra, dan uoči godišnjice tragedije.

Posle svega što se dogodilo postupak Višeg javnog tužilaštva je mrtav, kaže Radmila Dragićević Dičić.

EPA-EFE/REX/Shutterstock Na velikom protestu 15. marta u Beogradu, na koji su pozvali studenti, bila je izneta figura koja predstavlja korumpiranog javnog funkcionera

Ko su okrivljeni i za šta se terete u beogradskoj optužnici?

Slobodanka K., menadžerka za razvoj investicija AD "Infrastruktura železnice Srbije", Milutin S., predsednik Komisije za tehnički pregled Železničke stanice u Novom Sadu, i članica te komisije Biljana K.

Svima se na teret stavlja teško delo protiv opšte sigurnosti.

Pored toga Slobodanki K. se na teret stavlja zloupotreba službenog položaja, a Milutinu S. i Biljani K. nesavestan rad u službi.

Ova dva dela predstavljaju tzv. koruptivna krivična dela, rekao je tužilac Stefanović.

Ko je nadležan za korupciju?

U danu kada je VJT saslušavao osumnjičene, vrhovna javna tužiteljka donela je rešenje kojim ovlašćuje drugu instituciju - Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) - da preuzme postupanje u ovom predmetu.

Tada je i glavnom javnom tužiocu Nenadu Stefanoviću naloženo da celokupne spise predmeta, bez odlaganja dostavi na dalji rad i odluku TOK-u.

Stefanović to nije učinio, već je optužnicu predao Višem sudu, koji ju je potvrdio.

Stav VJT-a je „da tužilaštvo koje je vodilo predistražni postupak, istragu i podiglo optužnicu treba i da je zastupa pred nadležnim sudom zbog efikasnosti postupka", rekao je Nenad Stefanović.

„Ostaje nejasno zašto bi to radilo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, koje je u fazi predistrage u vezi sa finansiranjem projekta rekonstrukcije Železničke stanice u Novom Sadu", rekao je Stefanović.

Upravo je ta predistraga bila kamenčić u cipeli kojeg je VJT hteo da se reši, smatraju pravnici iz Anketne komisije.

Postojala je očigledna namera da se izbegne nadležnost TOK, odnosno uključivanje ovog tužilaštva u krivični postupak, kaže Dragićević Dičić.

Razmimoilaženje je bilo slikovit primer unutrašnjih previranja u tužilaštvu.

„Postoji personalna kolizija između republičkog, beogradskog i specijalnog tužioca, što nije normalno.

„U pozadini svega stoji sukob među njima za koji ne bih toliko rekao da je politički, koliko lični", kaže Sead Spahović.

Korupcija, međutim, nije moguća bez učešća vlasti - po definiciji, kaže advokat.

„Postoje razni vidovi korupcije - neko može da uzme pare, a neko može i da naredi da se uradi nešto mimo profesije.

„Ovaj drugi slučaj političkog pritiska kod nas je neodoljiv i mnogo je opasniji", govori.

BBC Advokat Sead Spahović ne očekuje skorašnji sudski rasplet u slučaju pada nadstrešnice

Udarna grupa Tužilaštva za organizovani kriminal

Poslednjeg dana februara Tužilaštvo za organizovani kriminal formiralo je Udarnu grupu za istraživanje tokova novca u projektu „Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge".

Pored tužilaca, u ovom telu našli su finansijski forenzičari, pripadnici policije, inspektori Poreske policije, zaposleni iz Uprave za sprečavanje pranja novca i Agencije za privredne registre.

Pet meseci kasnije na temelju njihove istrage uhapšeno je više ljudi.

Prvi put među njima našao se Tomislav Momirović - bivši ministar građevinarstva, i on je, zajedno sa drugim bivšim funkcionerima, osumnjičen za nanošenje višemilionske štete državnom budžetu.

Provladini mediji dočekali su ovo hapšenje objavom da je na delu „tužilački državni udar", dok je Vučić akciju opisao „kao kriminalno ponašanje Tužilaštva za organizovani kriminal, a ne borbu protiv kriminala".

Samo mesec i po dana kasnije iz Udarne grupe povučeni su ljudi koji rade van tužilaštva.

Policija je istupanje obrazložila novom sistematizacijom.

„Istupanja iz Udarne grupe su u rangu državnog udara.

„Država time pokazuje da ne želi da učestvuje u rasvetljavanju koruptivnih radnji, a vlast demonstrira silu i pokazuje da upravlja policijom, Poreskom policijom, Upravom za sprečavanje pranja novca", kaže Radmila Dragićević Dičić.

U odgovorima za BBC na srpskom, sredinom septembra TOK je naveo da je „jasno da će odsustvo pripadnika MUP-a i Poreske policije iz Udarne grupe značajno uticati na dalje postupanje".

Mesec dana kasnije, iz TOK-a kažu da skupljaju dokumenta od drugih organa do kojih se došlo radom Udarne grupe.

Raspadom Udarne grupe tužilac je međutim ostao skoro vezanih ruku, smatra Sead Spahović.

„Ako nemaju stručnjake, kako će tužilaštvo da sprovodi istragu.

„Tužilac je fiktivni gospodar istrage, dok policija radi šta hoće", govori.

Istragom TOK-a obuhvaćeni su bivši funkcioneri, ali i odgovorna lica privatnih firmi koja su bili podizvođači.

Za Seada Spahovića upadljivo je odsustvo kineskog izvođača sa ovog spiska.

„Velikim brojem okrivljenih stvar se razvodnjava.

„Zašto niko od predstavnika kineskih kompanija koje su izvođači radova nije saslušan", pita.

Saslušani su svi osumnjičeni, osim jednog koji je u bekstvu i Gorana Vesića, koji je dan ranije primljen u bolnicu.

Vesićevo bolničko lečenje bilo je kočnica za nastavak istrage jer je „ispitivanje svedoka moguće nakon saslušanja svih osumnjičenih", rekli su iz TOK-a za KRIK.

Oni su zatražili veštačenje zdravstvenog stanja bivšeg ministra, čiji nalaz navodi da Vesić „ne može da učestvuje u postupku najdalje do isteka prve nedelje novembra 2025."

Zato je Vesićevo saslušanje zakazano za 17. novembar.

Reuters Studenti su u januaru 2025. godine organizovali protest ispred Ustavnog suda u Beogradu tražeći pravdu za stradale u padu nadstrešnice

Ko su osumnjičeni u istrazi TOK-a i zašto?

Bivši ministri Tomislav Momirović i Goran Vesić, Anita Dimoski, bivša pomoćnica ministra, Nebojša Šurlan, bivši direktor Infrastrukture železnice, i Slobodanka Katanić, menadžerka za razvoj investicija u Infrastrukturi železnice.

Oni su osumnjičeni da su zaključivanjima više aneksa ugovora omogućili kinskom izvođaču „CRIC – CCCC“ da pribavi imovinsku korist od 18,7 miliona dolara.

Takođe su naneli štetu budžetu Srbije od 115,5 miliona dolara, saopštio je TOK.

Pored njih, osumnjičeni su odgovorna lica podizvođača, između ostalih iz firmi Starting, Teco i Deco tim, i to zbog zloupotrebe položaja odgovornog lica, odnosno poreske prevare, poreske utaje i pranja novca

Istragom su obuhvaćeni direktor i zaposleni iz novosadskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, zbog zloupotrebe službenog položaja.

Pogledajte video: Jedanaest meseci od pada nadstrešnice - tihe kolone u Beogradu i Novom Sadu

Terorizam

To što je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu još sredinom jula saopštilo da rušenje nadstrešnice nije bilo terorističko delo, nije sprečilo provladine tabloide da daju pun zamah ovakvoj interpretaciji događaja.

Predstavnici vlasti nešto su oprezniji u izjavama.

Međutim, ministar policije Ivica Dačić u oktobru je rekao da ne bi mogao da isključi terorizam.

Ne može se unapred odbaciti pitanje da li je došlo do sabotaže, diverzije ili terorizma, rekao je.

Od policije nije traženo da sagleda taj deo priče o padu nadstrešnice, rekao je ministar za TV Pink.

Analizom uzoraka sa lica mesta nesreće, koju su uradili zaposleni pri MUP-u, „nije utvrđeno prisustvo eksplozivnih materija, čime je navedena analiza pokazala da rušenje nadstrešnice Železničke stanice nije posledica terorizma", saopštilo je novosadsko VJT.

U trenutku obrušavanja nadstrešnice stanična zgrada nije imala upotrebnu dozvolu, i bila je zapravo gradilište, saopštila je Anketna komisija na osnovu javno dostupnih dokumenata.

Prema njihovoj analizi, na ovom projektu od „građana je ukradeno 700 miliona evra".

