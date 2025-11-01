Dan žalosti u Republici Srpskoj

Blic pre 57 minuta
Dan žalosti u Republici Srpskoj

U Republici Srpskoj 1. novembra proglašen je Dan žalosti, povodom obeležavanja godišnjice od tragedije u Novom Sadu, odlučila je Vlada Srpske na telefonskoj sednici.

Prema odluci Vlade Republike Srpske, na svim institucijama zastave će biti istaknute na pola koplja, u znak saosećanja sa građanima Novog Sada i Srbije. Sve planirane kulturne i sportske manifestacije, kao i televizijski i radijski sadržaji, trebaju biti prilagođeni Danu žalosti. Podsetimo, Vlada Srbije donela je Odluku kojom se 1. novembar, proglašava Danom žalosti povodom godišnjice smrti i stradanja građana zbog urušavanja konstrukcije Železničke stanice u Novim
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Godišnjica pada nadstrešnice u Novom Sadu - još bez sudskog postupka

Godišnjica pada nadstrešnice u Novom Sadu - još bez sudskog postupka

N1 Info pre 3 sata
Dijaspora u Holandiji sutra organizuje izložbu Bodies of Protest povodom godišnjice pada nadsrešnice

Dijaspora u Holandiji sutra organizuje izložbu Bodies of Protest povodom godišnjice pada nadsrešnice

Danas pre 3 sata
Studentska pešačenja do Novog Sada: Interaktivna mapa i fotografije

Studentska pešačenja do Novog Sada: Interaktivna mapa i fotografije

BBC News pre 3 sata
Delegacija EU i ambasade država članica odale počast žrtvama novosadske tragedije

Delegacija EU i ambasade država članica odale počast žrtvama novosadske tragedije

ROMinfomedia pre 3 sata
Prvi novembar Dan žalosti u Srbiji

Prvi novembar Dan žalosti u Srbiji

RTV Novi Pazar pre 3 sata
U Srbiji je danas Dan žalosti

U Srbiji je danas Dan žalosti

Morava info pre 3 sata
Godišnjica pada nadstrešnice u Novom Sadu, još bez sudskog postupka

Godišnjica pada nadstrešnice u Novom Sadu, još bez sudskog postupka

Beta pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaVlada SrbijeNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Dan žalosti u Republici Srpskoj

Dan žalosti u Republici Srpskoj

Blic pre 57 minuta
Draganova majka Ružica

Draganova majka Ružica

Politika pre 23 minuta
Novosadske zadušnice

Novosadske zadušnice

Dojče vele pre 2 sata
Godišnjica pada nadstrešnice u Novom Sadu - još bez sudskog postupka

Godišnjica pada nadstrešnice u Novom Sadu - još bez sudskog postupka

N1 Info pre 3 sata
Studentska pešačenja do Novog Sada: Interaktivna mapa i fotografije

Studentska pešačenja do Novog Sada: Interaktivna mapa i fotografije

BBC News pre 3 sata