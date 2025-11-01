Dan žalosti u Republici Srpskoj

U Republici Srpskoj 1. novembra proglašen je Dan žalosti, povodom obeležavanja godišnjice od tragedije u Novom Sadu, odlučila je Vlada Srpske na telefonskoj sednici.

Prema odluci Vlade Republike Srpske, na svim institucijama zastave će biti istaknute na pola koplja, u znak saosećanja sa građanima Novog Sada i Srbije. Sve planirane kulturne i sportske manifestacije, kao i televizijski i radijski sadržaji, trebaju biti prilagođeni Danu žalosti. Podsetimo, Vlada Srbije donela je Odluku kojom se 1. novembar, proglašava Danom žalosti povodom godišnjice smrti i stradanja građana zbog urušavanja konstrukcije Železničke stanice u Novim