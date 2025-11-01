Ponovo potvrđena optužnica VJT u Beogradu u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu

Odlukom Višeg suda u Beogradu ponovo je potvrđena optužnica Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podignuta protiv menadžera Infrastrukture Železnice Srbije i dvoje članova Komisije za tehnički pregled Železničke stanice u Novom Sadu.

Sud je, kako saznaje Tanjug, juče u postupku ponovnog odlučivanja po nalogu Apelacionog suda, doneo prvostepeno rešenje kojim je potvrdio ovu optužnicu. Optužnica tereti S.K, menadžera za razvoj investicija AD "Infrastruktura Železnica Srbije” sa sedištem u Beogradu, predsednika Komisije za tehnički pregled M.S. i člana te Komisije B.K, a u vezi sa izvršenjem nekoliko krivičnih dela sa koruptivnim elementom, koja su imala za posledicu pad nadstrešnice na toj