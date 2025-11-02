(BLOG) Topovski udari ispred Skupštine: Policija naspram Dijane Hrke, Novosađani kreću za Beograd

N1 Info pre 4 minuta  |  N1 Beograd
(BLOG) Topovski udari ispred Skupštine: Policija naspram Dijane Hrke, Novosađani kreću za Beograd

Ispred Skupštine Srbije, gde od jutros Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je jedan od 16 poginulih u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, štrajkuje glađu, okupio se veliki broj građana da joj pruži podršku.

Ujedno, tu je i veliki broj pripadnika policije, kao i policijska brigada za razbijanje demonstracija. Podsetimo, na juče je u Novom Sadu, tokom komemoracije ubijenima u padu nadstrešnice, Dijana Hrka (majka Stefana Hrke) rekla da će stupiti u štrajk glađu dok predsednik Srbije ne ispuni tri uslova. 25 Objava 20:31 pre 0 min. Glasna muzika, "vašarište i bahaćenje" je odgovor Aleksandra Vučića i SNS-a na vapaj majke koja je izgubila sina i koja posle godinu dana
SuboticaSkupština SrbijeNovi SadŠtrajk glađuPredsednik SrbijeDijana Hrka

